¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¡õÅìÌ¾ºå2¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼·èÄê
¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò10·î31Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢6·î¤ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã¥Ó¥Ó¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-rayºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤Î¿ôÂ¿¤ÎMusic Video¤ä¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ËÆ¦¸«¹áÉÄ»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Àè¹ÔÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆüYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤è¤êÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ë¤Æ¡ã¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Çpresents ¡ÈPop¡Çn¡ÇRoll ZOMBIES¡È tour¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢Á´²Õ½ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿2¥Þ¥ó·Á¼°¤Ç¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü19»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆZepp¿·½É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤¿¿Í¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÀ§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿²»³Ú¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÌ¾ºå¤Î¥¯¥¢¥È¥í¤Ç²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹½Ð¿È¤Î²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥¢¥È¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÎÉ¤¤·Ê¿§¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤ÏËÜÇ¯3·î31Æü¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Î¡Ö10¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£º£²óÈ¯É½¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü»þÅÀ¤Ç7¤Ä¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê3¤Ä¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤â½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¾ÜºÙ
https://columbia.jp/artist-info/popsnnid/live/91520.html
¢£¡ã¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Çpresents ¡ÈPop¡Çn¡ÇRoll ZOMBIES¡È tour¡ä
2025Ç¯11·î24Æü(·î½Ë) Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
OPEN/START¡¡16:15/17:00
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡äÀ¶¿å²»Àô
06-6357-3666 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00) / info@shimizuonsen.com
2025Ç¯12·î7Æü(Æü) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
OPEN/START¡¡16:15/17:00
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100(12:00-18:00)
2025Ç¯12·î26Æü(¶â) Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
OPEN/START¡¡18:15/19:00
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
https://info.diskgarage.com/
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï4,500(ÀÇ¹þ)¡¡¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡§2025Ç¯9·î14Æü(Æü)21:00 ¡Á2025Ç¯9·î21Æü(Æü)23:59
https://popsnnid.com/feature/popdan_twoman2025
◾️¡ã¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Çpresents¡ÖTARAREBA¡×¡ä
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂôBASEMENTBAR
OPEN/START¡¡18:30/19:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°\3,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
https://w.pia.jp/t/popsnnid-t/
¢¡¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôBASEMENTABAR¡¡
https://toos.co.jp/basementbar/¡¡03-5481-6366
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥Ý¥Ã¥×¤·¤Ê¤Ê¤¤¤Ç ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok