神野友亜のソロ体制に生まれ変わったSARD UNDERGROUNDが、この夏、ライブバンドとしての新たなスタートを切った。全国7ヵ所を回る＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞のファイナルを飾る東京2days公演、初日はZARDの楽曲のみを披露する＜ZARD tribute楽曲 only day＞だ。

幕開けを飾るのは「Good-bye My Loneliness」。イントロから客席は総立ち、会場いっぱいの手拍子が後押しする中、伸びやかな歌声を響かせる神野友亜。デニムパンツにオーバーサイズのライトベージュのジャケットが、大人びたカッコよさと可愛さを演出している。バックを支えるバンドは車谷啓介(Dr)、麻井寛史(B)、大楠雄蔵(Key)、栄先思希(G)の凄腕揃い。「息もできない」「心を開いて」「揺れる想い」と、序盤から代表曲を連発して、会場となった東京国際フォーラム ホールCの空気がどんどんヒートアップしていく。

「今日はZARDさんの楽曲only dayということで、さっそく胸がいっぱいになる楽曲をたくさんお届けしています。ZARDさんの楽曲を抱きしめながら、歌詞を感じながら精一杯演奏するので、最後まで一緒に楽しんでいってください」──神野友亜

「今日はポカリを飲みながら演奏します」と、「揺れる想い」が使われたCMを意識したMCでファンを喜ばせたあとは、ラウドなギターリフが活躍する楽曲のセクションへ。「愛が見えない」「愛は暗闇の中で」「素直に言えなくて」と、車谷のドラムがリードする強烈なスピード感に乗ってバンドは飛ばす。それに負けないどころか、爆音を突き抜けて神野友亜の歌声がまっすぐに届いてくる。明らかに、以前よりも歌のパワーが増している。

「車谷さん、麻井さん、大楠さんはZARDさんのサポートメンバーでもある方なので、本気のZARDグルーヴで来てくださっています。栄先さんもZARDさんの曲を何曲も演奏してきているので、バッチリですね」──神野友亜

メンバー紹介の中で、栄先と神野が笑顔でサムアップしあう微笑ましいシーンを経て再び楽曲へ。ここからの4曲はエモーショナルなロックテイストのミドルバラードで、「来年の夏も」「少女の頃に戻ったみたいに」「永遠」「瞳閉じて」と、ZARDならではの壮大な曲調で観客を魅了。神野はステージ中央からほぼ動かず、ひたすらに歌に没頭。凝った演出は何もない、ただ気持ちのこもった音と歌だけがそこにある。

「今日は東京ですが、関東の方が多いですか。それ以外の方は？」──神野友亜

「一番遠くから来た人は？」という呼びかけに、「沖縄」「北海道」、さらに「香港!」という掛け声が飛び、「嬉しい!」と声をはずませる神野。集まったSARD UNDERGROUNDのファンは、今や全国各地、海外にも着実に広がっている。そんなファンのために、ここでまだリリースされていない新しいZARDトリビュート曲「MIND GAMES」を一足先にプレゼント。さらに「眠れない夜を抱いて」「Just believe in love」「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」と、明るい解放感溢れる楽曲たちが温かい手拍子を呼び、強い一体感を作り出す。ライブはそろそろ佳境だ。

「場所は違いますが、ZARDさんも立った国際フォーラムのステージに立てて嬉しいです。次はホールAに立てるように頑張ります！」──神野友亜

より高い目標を掲げて前進することをファンに約束すると、ここからはフィナーレへ向けてのラストスパートだ。大きく手拍子を求めて「Today is another day」から「あの微笑みを忘れないで」へ、テンションがぐんぐん高まってゆく。「マイ フレンド」では、アカペラふうの神野の歌から始まるパートを完璧に決めた。「Don’t you see!」のサビでは、客席を指さして観客のハートを撃ち抜いた。そして最後はやはりこの曲、「負けないで」の躍動感あふれるリズムに乗せて、聴き手の背中を押す力強いエールを届けてくれた。比べることはできないし、する必要もない。しかしZARDの歌が持つメッセージを正しく継承して、今を生きる歌として歌えるのは神野友亜しかいない。

「SARD UNDERGROUNDはZARDさんのトリビュートバンドとしてスタートしたので、今日はバンドの初期を思い出して何回もウルッと来ました。ZARDさんの歌詞に救われて来たんだなと思いながら、かみしめて演奏できました。みなさんも楽しんでいただけましたか？」──神野友亜

神野の問いかけに対して沸き起こる、満場一致の盛大な拍手がその答えだ。SARD UNDERGROUNDの原点であり目標でもあるZARDの楽曲たちに、ファンと共に没入した＜ZARD tribute楽曲 only day＞は、新たなスタートラインに立った神野友亜の、成長と覚悟をファンに見せる最高の場だった。

取材・文◎宮本英夫

撮影◎山口渚

■＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞day1▶ZARD tribute 楽曲 only day

9月9日(火) 東京国際フォーラム ホールC セットリスト

01 Good-bye My Loneliness

02 息もできない

03 心を開いて [tribute 2024]

04 揺れる想い [tribute 2023]

05 愛が見えない

06 愛は暗闇の中で [tribute 2024]

07 素直に言えなくて

08 来年の夏も

09 少女の頃に戻ったみたいに [tribute 2024]

10 永遠

11 瞳閉じて

12 MIND GAMES

13 眠れない夜を抱いて

14 Just believe in love

15 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

16 Today is another day

17 あの微笑みを忘れないで [tribute 2024]

18 マイ フレンド [tribute 2024]

19 Don’t you see! [tribute 2024]

20 負けないで [tribute 2024] ▶＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞HALL TOUR演奏曲のプレイリスト公開

▲初回限定盤

▲通常盤

■3rdオリジナルアルバム『故障した車』

2025年9月17日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】GZCA-5326 \5,500(税込)

【通常盤(CD)】GZCA-5327 \3,300(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通

01 故障した車

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：藤中友哉

02 I still believe

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

03 輝く旅人よ

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：徳永暁人

04 ダイナマイト サマーナイト

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

05 風はファンタジー

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：鈴木和哉

06 ナンバーワンあなたは

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

07 全部自己責任

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

08 TO MY FREEDOM

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

09 世界で一番遠い人

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

10 あなた、カトレア

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

11 しあわせ

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

▼Blu-ray ※初回限定盤のみ / 約35分予定

＜First Studio Live＞

・揺れる想い [tribute 2023]

・心を開いて [tribute 2024]

・永遠 [tribute 2024]

・夢で逢いましょう

・空っぽの心

・あなた、カトレア

◯Making of First Studio Live

■神野友亜レギュラーRADIO出演番組

▶e-radio 「神野友亜のフリートークラボ」

放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:55

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/pg_news/freetalklabo_sard/

▶e-radio「キャッチ!」

放送日時：毎月第二火曜日 14:00〜19:00

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/

