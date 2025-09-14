中川翔子「なんかもうむくみも人間の限界にきてる」 妊娠35週突入で産後のご褒美妄想 ファンから応援＆共感コメント続々
タレントの中川翔子が14日にインスタグラムを更新。妊娠35週に突入した近影を公開すると、ファンから「あと少しで会えるね。双子ちゃんに」「すごい…！ファイトです！」といった声が集まった。
【写真】双子を妊娠中の中川翔子
中川が「双子お腹観察日記」と投稿したのは双子を妊娠中の彼女の近影や、幼少期の家族ショット、さらに亡くなった父・勝彦さんと幼少期の彼女の2ショット、さらにむくんでいる自身の脚など。投稿の中で、現在の状況について「寝るたびに大きくなってるまじで！ 今日も寝苦しく早く起きてしまった！」と説明。さらに「なんかもうむくみも人間の限界にきてる 塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」とつづっている。
また中川は「みんな我慢してた産後のご褒美なにかしましたか？」とファンに尋ねつつ「寿司！生肉！エステ！マッサージ！うなぎ！ずっと我慢してる！でも時間ないだろーな、、あたらしいコスメ買いに行きたいよー」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「浮腫辛いよね。あと少しで会えるね。双子ちゃんに」「分かるよー。ほんと息苦しいし眠りも浅くなるし大変だよね」などの共感や「すごい…！ファイトです！」「あと少し！頑張れ〜」といった励ましの声が相次いでいる。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
