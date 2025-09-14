小野賢章＆花澤香菜夫妻が離婚発表「夫婦として過ごす時間の確保が難しく」

声優の小野賢章（35歳）と花澤香菜（36歳）夫妻が、9月14日、離婚を発表した。



2人は連名で「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と離婚を発表。



理由としては「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明した。



そして「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と報告を結んでいる。



小野と花澤は2020年に結婚した。