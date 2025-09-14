武居由樹VSメディナ

ボクシングのWBO世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が14日、名古屋市のIGアリーナで行われ、同級王者・武居由樹（大橋）が同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と対戦。まさかの4回TKO負けを喫した。3度目の防衛が懸かった指名挑戦者との試合。波乱を許し、武居は涙した。戦績は25歳のメディナが26勝（19KO）4敗、29歳の武居が11勝（9KO）1敗。

初回にダウンを喫する苦しい展開。決着は4回だった。コーナーに追い詰められて強打を浴び、レフェリーが試合を止めた。金星を挙げたメディナは歓喜。一方、武居はリング上で涙を流した。

武居は昨年12月に全治4週間の右肩関節唇損傷を負った。その影響で前戦のV2戦は延期となり5月に開催。ユッタポン・トンデイ（タイ）に圧勝。3度のダウンを奪い、わずか127秒で初回TKO勝ちを収めていた。

かねてWBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）と、王座統一戦での対戦を熱望。大橋秀行会長はこれまで「ビッグマッチの計画が進んでいる」と話していたが、王座を失うまさかの結果になった。

メディナは元WBC世界同級ユース王者の実力者。また、那須川のスパーリングパートナーを務めた経験もあった。



