¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¤¬ÎýÇÏ¤Ç¤Ï¤·¤´¼ò¡ª¡¡¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿
¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÎAlexandros¡Ï¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥í¥¹¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢·î´©¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤Ï°¦ÆÉ»ï¡ª¤½¤ó¤Ê°ëÉô¤µ¤ó¤¬¡È¤Ï¤·¤´¼ò¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢ËÜ»ï¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡×¡£2025Ç¯10·î¹æ¡Ê9·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÂè38²ó¤Ï¡¢±Ø¶á¤¯¤Î¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢ÄóÅô¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤ëµï¼ò²°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤ÖÅìµþ¡¦ÎýÇÏ±Ø¤Ø¡ª¤Ï¤·¤´¼ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ËÜ»ïÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¿ìÅ©¤Î¥é¥À¡¼¡ÙÂè38²ó¤ÏÎýÇÏ¤Ç¤Ï¤·¤´¼ò¡ª
º£²ó¤Ï¡¢°ëÉô¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¿ÍÀ¸½é¤ÎÎýÇÏ±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£±ØÆîÂ¦¤ÎÎýÇÏ±ØÁ°Ãæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤¤È¤ó¤Ë¾ÆÄ»¡¢µï¼ò²°¡¢Ä®¼÷»Ê¤Ë¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ò¤·¤á¤¤Þ¤¹¡£
1¸®ÌÜ¤òÃµ¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸®Àè¤ËÄóÅô¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤Ä¤±¡¢Áá¤¯¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê°ëÉô¤µ¤ó¡£2¸®ÌÜ¡¢3¸®ÌÜ¤Ë¤âÌÜÀ±¤òÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢1¸®ÌÜ¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¤Î¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Íê¤ß¤¹¤®¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤Ë¡¢¥¿¥ó±ö¤ä¥Ï¥é¥ß¤Ê¤ÉËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤ß¤ò¿ôÉÊÍê¤ß¤Þ¤¹¡£
Æù¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹
´¥ÇÕ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÃå¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Î¡Öoasis¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿»þ¤«¤éÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿8·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤ªÏÃ¤Ë¡£Ç®¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ëÉô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¢¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡Ä!?
¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ»ï¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ëÉô¤µ¤ó¤Î¡ÖºÇ¹â¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Å¹
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¸®ÌÜ¤Ø¡£³°´Ñ¤«¤é¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤È¤¤¤¦1¸®ÌÜ¶á¤¯¤Î¤ä¤¤È¤ó²°¤ËÆþ¤ê¡¢¥¿¥ó¡¢¤«¤·¤é¡¢¥·¥í¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¤òÌÂ¤ï¤ºÃíÊ¸¡£¤â¤Ä¾Æ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¾Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â»Ý¤¤¤è¡ª¤È¡¢¶á¤¯¤ÎÀÊ¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Á¤é¤âÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢2¸ýÌÜ¤«¤é¼·Ì£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤¹
ÎÉ¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹
¤â¤Ä¾Æ¤¤ÎÂç¤¤µ¤ä¾Æ¤²Ã¸º¡¢¤â¤Ä¼Ñ¹þ¤ß¤Î»Ý¤µ¤ËÌåÀä¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¡×¤Î°ì¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤ò°û¤à¼ê¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸å¤íÈ±¤ò¤«¤Ê¤ê°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤ªÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
3¸®ÌÜ¤Ïµï¼ò²°¤Ç·Ú¤¤¤Ä¤Þ¤ß¤ò¿©¤Ù¤Ä¤Ä°û¤ß¡¢4¸®ÌÜ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
4¸®ÌÜ¤Ï¡¢1¸®ÌÜ¤òÃµ¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤òÂ·¤¨¤ë¥Ð¡¼¤Ø¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Â»ÎÅª¤Ê¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
¡º¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È1¸®ÌÜ¤Î¤ªÅ¹¤ËÌá¤ê¡¢¥¿¥ó±ö¤È¥Í¥®¤´ÈÓ¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Î¤ò²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÎýÇÏ¤Ç¤Î¤Ï¤·¤´¼ò¤Ï5¸®¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó±ö¤È¥Í¥®¤´ÈÓ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢º£·î¤ÎËÜ»ïÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¸ÂÄêWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÅ¹¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°°ëÉô¤µ¤ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ï¤·¤´¼ò¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Ç¡ª
¤¤¤½¤Ù¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡¿12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÎAlexandros¡Ï¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï¡ØGORILLA RADIO¡ª¡Ù¡ÊZIP-FM¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¡ØPROVOKE ASIA TOUR 2025¡Ù¡Ê9/19 ËÌµþ¡¢9/21 ¾å³¤¡¢9/24 À®ÅÔ¡¢9/26 ¹½£¡¢9/28 ÂæËÌ¡Ë¡¢¡ØµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025 in Çß¾®Ï©¸ø±à¡Ù¡Ê10/11 µþÅÔ¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡Ù¡Ê10/18 ºë¶Ì¡Ë¡¢¡ØPROVOKE JAPAN TOUR 2025¡Ù¡Ê10/20¡¦21 Âçºå¡Ë¡¢¡ØTHIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡Ù¡Ê11/01¡¦02 ¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÎAlexandros¡Ï°ëÉô´²Ç·¤µ¤ó¤âÓ¹¤Ã¤¿¡ÈºÇ¹â¡É¤Î¤â¤Ä¾Æ¤Å¹¡Ê6Ëç¡Ë