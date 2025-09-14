冬靴の常識を超える。エフシーイー×リーガルのレザーシューズは氷の上も歩けるってホント？

日本発のファッションブランド「F／CE.（エフシーイー）」と、老舗シューズブランド「REGAL Shoe＆Co.（リーガル シューアンドカンパニー）」が今年もコラボアイテムを発表しました。

登場したのは、レザーシューズでありながら全天候型を実現した「GORE-TEX POSTMAN by REGAL」（6万6000円）。

透湿性や防水性に優れ、抜群のグリップ力も備えているため、天候が不安定な今の季節はもちろん、雪の降る真冬にも頼れる一足です。

クラシックなレザーシューズを透湿防水仕様の全天候型へと進化させた秘密は、靴内部に搭載された“GORE-TEXメンブレン”にあります。

さらに「アッパー・中底・ウェルトをリブに縫い付け、本底と縫合する」というグッドイヤーウェルト製法を、GORE-TEX搭載シューズで実現するのは本来きわめて難しいもの。

しかし、老舗REGALの確かな技術がこれを可能にしました。グッドイヤーウェルト製法ならではの、丸みを帯びたプレーントゥのフォルムも魅力のひとつです。

ソールにはヴィブラム社製の“Arctic Grip All Terrain SOLE”を採用。氷上でも優れたグリップ力を発揮し、凍結した路面でも安心して歩行できます。

さらに高性能アウトソール“XS Trek Evo”を組み合わせることで、耐久性も大幅に向上しています。

取り外し可能なタッセルは、シューレースに差し込んで固定する仕組み。好みの位置に調整でき、アレンジを楽しめます。

さらにシューレースはリフレクター仕様で、暗所での視認性を高めてくれるのもポイントです。

インソールには、F／CE.とREGALのオリジナルロゴが光る仕様で施され、コラボならではの特別感を演出。

テクノロジーとクラシックを両立させた、両ブランドらしい一足に仕上がっています。

「GORETEX POSTMAN by REGAL」は、9月13日よりF／CE.直営店および公式オンラインストア、NORDISK CAMP SUPPLY STORE各店、「ROOT GARMENTS and CAMP SUPPLY STORE」、そのほかF／CE.取扱店にて発売予定です。気になる人はチェックしてみてください。

>> F／CE.

＜文／&GP＞

