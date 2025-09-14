「5歳」だけど…

北海道を拠点とする航空会社、AIRDOの公式Xアカウントが、同社の公式キャラクターである「ベア・ドゥ」の履歴書を画像で公開しています。この画像が反響を呼び、投稿翌日時点で13万インプレッションを超えています。

【動画】いろいろスゴい…これが「AIRDO公式キャラ」の履歴書です

この「ベア・ドゥ」の履歴書の投稿は、その前に同キャラクターが履歴書を持って仕事体験をするという投稿に対し、その履歴書が「このベア・ドゥの履歴書、超かわいい」といった反応が集まったことによるもの。同キャラクターは5歳で、その内容は今の仕事欄に「Xを見る」、備考欄に「たのしい」、趣味に「ゴルフ」「スノーボード」、枠外に「がんばるよ！」という文字が、幼児を連想させるようなフォントで記載されています。

この投稿を見たユーザーからは「なんだこれwww」「しゅみが凄いです！写真にスノボ、ゴルフ？！！ですか？！」「力強い字でウケる」「備考欄も一切の隙間を許さないベアドゥ選手、強い」「ベアドゥって5歳だったのか…」「意外と趣味だけ大人」「はやくこれになりたい」といったコメントが寄せられています。