お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が13日深夜に放送されたテレビ朝日「夜明け前バラエティ トワライト」（深夜3・00）に出演。最近初めて食べた料理を明かした。

今回は「エバース町田の生まれて初めてメシ!」と題して放送され、ナイチンゲールダンス・ヤスが「信じられないんですけど、エバース町田さん何ですが、食べたことがない物がめちゃくちゃ多いことが判明しまして」と企画の経緯を説明した。

これに町田は「最近初めて食べたのがオムライスと…」と明かした。まさかの料理に「えぇー!?」「お前…異常やでそれ」と驚いたレギュラーメンバー。これまで食べたことがなかった理由について「両親が共働きで、中卒なんすよ。で、彼女が16年いないと食べたことがないものが増える」と明かした。

この理由にレギュラーメンバーたちは「そんなことないよ」とツッコミつつ大笑い。町田は「オムライスが家で出ない」と伝え、「デートとかでも食べたりするじゃん」という声には「だから彼女がいないんだよ」とピシャリ。

そして、彼女ではなくともデートすることがあると言われて「いや…デートで彼女でもない人と“オムライス食べよう”って…初デートで…」と困惑。この様子に初デートで食べに行くものを聞かれると「焼き鳥」と答えて笑いを誘った。