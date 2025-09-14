「妊婦の新婚妻が脳出血で緊急搬送」され帝王切開… 赤ちゃんに会うために生き続けた母親の愛【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→妊婦が脳出血で緊急搬送…その結末
幼いころから絵を描くことが好きで、漫画家として活動しているアヤさん(@aokitajimaru)。現在は看護師・看護学生向けの総合Webメディア「ナース専科」で、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は、過去に好評だった2作品を紹介するとともに、作者に自身のダイエット経験について話を聞いた。
■赤ちゃんは緊急帝王切開
ある日、新婚の産婦さんが病院へ緊急搬送される。突如激しい頭痛に襲われたA子さんは、脳出血がひどく数日以内に亡くなる可能性があると宣告されてしまう。赤ちゃんは緊急帝王切開で無事に取り出されたが… 家族3人の対面は果たしたもののA子さんは帰らぬ人となってしまった。
■いじめが原因で摂食障害
また、別の作品では、中学時代のいじめが原因で摂食障害を患った20代の女性・横山さんの話が描かれている。体重が30キロ未満でICUに入院するほど深刻な状態だった。飢餓状態のため解決すべき問題は山積みだが、1番の問題は横山さんの心のケアだ。看護師は、横山さんの心を傷つけないよう、「増える」「治療」といった言葉を使わず、「コントロールしますね」と声をかけることを意識した。その結果、横山さんは少しだけ落ち着きを取り戻すことができた。
■ダイエットは成功したことがない…元看護師が描く「命」の物語
本作以外にもさまざまなナース漫画を投稿しているアヤさん。過去に経験したダイエットについて尋ねると、「実は、痩せようと思って痩せられたことは一度もありません。ですが一度、仕事のストレスで食事がとれなくなり、1カ月で10キロ以上痩せてしまったことがあります」と語る。
その経験から、「健康が1番だと感じ、今もダイエット願望はありますが、大前提で『健康的な体』を目指すようにしています」と話してくれた。
「ナース専科」で連載されている漫画は、すべて実際に看護師から募集したエピソードを基にしている。アヤさんが描く、命に向き合う看護師たちのリアルな物語をぜひ読んでほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。