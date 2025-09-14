男性7人組グループBE:FIRSTのメンバーで俳優としても活躍する三山凌輝が、9月10日に自身のインスタグラムを更新。《我が家に新しい家族 パピーーーーー。'もんくん'です。宜しく》と報告し、新たに家族として迎え入れたゴールデンレトリバーの「もんくん」を紹介した。

【写真】「スネ夫じゃん」個性的すぎる新ヘアスタイルの三山凌輝

趣里との入籍後、初の投稿

三山といえば、4月に発売された『週刊文春』で、YouTuberとして活躍している女性と婚約トラブルになった過去があることが判明。交際中は1億円以上を貢がせていたなど話題になったが、その渦中のなか、今度は水谷豊の娘である女優・趣里と結婚間近であることが明らかに。報道を受け、BE:FIRSTとしての活動を一時休止し、事務所からも独立している。

「さまざまなトラブルが取り沙汰されましたが、8月には趣里さんとの入籍と第一子妊娠を発表しました。三山さんは妊娠中の趣里さんを気遣い、支える日々を過ごしているようです。また、今回のインスタグラムの投稿は、入籍発表後初めての更新。ファンは近況を知れてうれしいのではないでしょうか」（芸能ライター）

今回、投稿された愛犬・もんくんとの写真は、9月15日に発売される『月刊わんこ』のSpecial Editionの表紙として撮影されたもの。三山はインスタグラムで、愛犬を抱きかかえたショットや、あぐらをかいた膝の上にすっぽり納まっている愛犬とのショットを公開。そのほか、床に寝そべってリラックスしている愛犬のプライベートショットと思われる写真も投稿されている。

「スネ夫じゃん」髪型が話題

ファンからは、雑誌の発売を楽しみにしている声のほかに、《凌輝くんの久々のお知らせ嬉しすぎる》といった、久しぶりのSNS更新に喜ぶコメントも。ほかにも、《もんくん可愛い！》《一気に家族ふえたね！》など多くの反応が寄せられている。

一方、ネットは三山の髪型に注目。今回の三山の髪型は、サイドを刈り上げたショートヘアスタイル。顔まわりがすっきりとしていて、清潔感があるように見えるが……。

《わんこより頭にしか目がいかん》

《なんだこの髪型、スネ夫じゃん》

《髪型どうなってるの。これなら坊主の方がマシでは？》

など、独特なヘアスタイルが気になってしまうようだ。

「三山さんは基本的にショートヘアの印象がありますが、カラーやパーマをするなど、さまざまなヘアスタイルを披露しています。なかでも、赤髪に坊主のスタイルはかなりのインパクトを与えていました」（前出・芸能ライター）

今回の愛犬とのツーショット写真の髪型も、清潔感のあるシャープで爽やかな印象だ。次から次へと状況や髪型が変わっていく三山。次はどんな斬新な髪型を披露してくれるのか――。