「何も挑戦せずして負けた感がある」強豪PSV戦で21歳日本代表が垣間みせた“考える男の影響力”。「CB起用？ 経験としては良かった」【現地発】
９月13日、NECはPSV相手に３−５の劣勢でアディショナルタイムを戦っていた。ファンももう敗北を受け入れざるを得ない状況だ。
すると彼らは応援することを１分間止めて、ピッチの上で戦うイレブンを労うかのように拍手しはじめた。ビッグクラブのPSV相手に真っ向勝負を挑み、華やかなゴールの祭典を演じたNECの戦いぶりに観客は酔った。MFとして先発し、最後は３CBシステムの右にポジションを移した佐野航大は、負けても拍手喝采を受けたことにこう感想を漏らした。
「そこが面白いところですよね。『３強（PSV、アヤックス、フェイエノールト）相手にどれだけやれるか？』というところ（をNECのファンは見に来る）。でも選手の側からすると勝ってないので、ありがたいですけれど、『勝つためにもっとできたのでは』とずっと思ってます」
この夜、佐野が対峙したのはイスマエル・サイバリ。９月５日のワールドカップ・アフリカ予選でニジェール相手に２ゴールを挙げて、モロッコの５-０の勝利に貢献したばかりでなく、同国を本大会出場に導いた立役者だ。
「いい選手でした。（チームからの指示は）サイバリが裏を狙って出てくるので、そこの対応を自分がしっかり対応するようにすること。そこはしっかりやったんですが、彼はファイナルサードの動きがうまいし、ボールを持たすとやっぱりいいプレーをする。全部やられたという感じはしないんですけれど、守備だけではなく、俺がボールを受けたときにもっとサイバリとやりたかったです」
ボールを持ったサイバリを防ぐ佐野、NECの隙を突こうと走るサイバリを追う佐野――。両者のマッチアップの構図はそんな感じだった。ボリュームのあるフィジカルを誇るサイバリと、いかに佐野はデュエルに挑んだのか。
「サイバリは身体がゴツいので、当たらないように対応しました。あと、速い。『今！』というときの“ゼロから100”のスプリントが速いんです。タラタラしたようなポジショニングを取っているように見えるんですが、彼は（『今！』というタイミングを）ずっと狙って待っているので、90分間ずっと集中してプレーしないといけない。日本ではできないような経験でした」
佐野は75分から３CBシステムの右を務めた。それまでMFとしてプレーした佐野は、実は味方CBを見ながら「あそこでボールを受けて相手を釣り出して、ツータッチ、スリータッチで縦にボールを入れることができればいいのに」と思っていたのだという。
――思っていたことを実行したわけですね？
「はい」
日本人ストライカー勢の塩貝健人は66分から、小川航基は75分からピッチに立った。前線で好プレーを披露したふたりだったが、特に塩貝はDFをなぎ倒しながら進むドリブルや、切れ味鋭いシュートなど、ストライカーとしての凄みが増してきた。
このふたり以外にも、途中出場の面白いMFがいた。それが塩貝と同時にピッチに入った21歳のフランス人、ノエ・レブレトンだ。この夏、カーンからNECに加入したレブレトンと、最近まで日本代表のアメリカ遠征に参加していた佐野は、PSV戦が初の顔合わせ。それでもふたりがシンプルにパスを交換し合うことによって、佐野は前線に押し上がっていくことができた。
「（レブレトンは）中盤で怖がらずに受けてくれる。ああいうプレーをしたいというのが本音です」
つまり、佐野がCBに降りて、MFのレブレトンとコンビを作るまで、PSV戦の佐野は“ああいうプレー”ができなかったわけだ。その背景には、GKやCB陣がボールを持っても、PSVのハイプレスを恐れてロングボールを前線に蹴ってしまったため、NECはセカンドボール勝負のサッカーになりがちだった。
