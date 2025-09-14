²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©µð¿ÍÀèÈ¯¤Î26ºÐ±¦ÏÓ¤¬12µå¤Ç¹ßÈÄ¡Ä¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼Õºá¡¡¥Õ¥¡¥óÂçº®Íð¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡ÖÇ®Ãæ¾É¡©¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡©¡×
¤ï¤º¤«12µå¤ÇÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬9·î14Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È°ì¤Ä¤âÃ¥¤¨¤º¡¢½é²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£µå¿ô¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë12µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÀºÓÇÛ¡ªËÊ¤¨¤¿¡ªÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÈ¿·â3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢1ÈÖ¡¦²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢2ÈÖ¡¦·¬¸¶¾»Ö¤Ë¤Ï¡¢3µåÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÀ©µå¤Ç¤¤º»àµå¡£¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Â³¤¯Åû¹á²ÅÃÒ¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë3¤Ä¤ÎÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀÖÀ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¡¤¹¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢26ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¹ßÈÄ»þ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¡£¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¤È¸òÂå¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¡¢Î¾ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë¡ÈKO¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¾å¤ÇÁûÁ³¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬140¥¥íÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç´éÀÖ¤¤¡×¡ÖÇ®Ãæ¾É¡©¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡©¡×¡ÖÃ¦¿å¾É¾õ¤È¤«¸Î¾ã¤È¤«¿§¡¹¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´¤ò°Æ¤¸¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÊ¿Æâ¤¬4ÈÖ¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡¢5ÈÖ¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¿Ø¤¬2²ó¤ËDeNAÀèÈ¯¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ò¹¶Î¬¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬º¸ÍãÀþ¤ËÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£±ºÅÄ½ÓÊå¤â¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦Á°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢1ÈÖ¡¦´Ý²Â¹À¤Ë¤â¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²ó4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Æ£Ï²¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï