「ウエスタン、中日３−４阪神」（１４日、ナゴヤ球場）

阪神は中日に競り勝った。先発の富田は５回６安打１失点と粘られながらも力投。先制を許したが、渡辺の適時打で追いついた。２−２の同点で迎えた七回には嶋村の勝ち越し２点適時打が飛び出し、試合を決めた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−富田は先発で持ち味を発揮した。

「今日も６安打は打たれてるけど、球数もちょっとね、相手の粘りが。やっぱり今、ドラゴンズさんはいい打者が多いんで、ちょっと粘られたけど、富田も粘った。今日はね、この前、チェンジアップが良かったんだけど、今日のいいところでフォークっていうのをうまく使ってたよ。何といってもね、なんとか１失点で粘れたというところ。ヒット６本でもこうやって粘ることが、彼の持ち味なんでね」

−石黒は２イニングを投げた。

「もうちょっとスピードも球のキレも悪い。石黒クラスになると、ツーアウトからフォアボール出して三塁線打たれてるようじゃね。こんなピッチングしてたら、俺はダメだと思う。今日は真っすぐが走ってない。大いに反省じゃないか。今日２イニング投げたことを次に生かさなあかんな」

−ハートウィグは降格後初登板。

「左バッターばっかりだったんで、どういうピッチングするかなっていうところがあったけど、これもやっぱり左バッターに対しての課題っていうかね。ああいう力強いツーシーム投げるんだから、その辺の組み立ても含めてね、課題かなっていう感じはするな」

−嶋村は試合を決める適時打を放った

「大したもんだよ。（リードでは）最後の見逃し三振とったところはもうね。ストレートでいいリードをしてたし。やっぱりあの勝負強さ。二塁三塁で決勝のあのタイムリーだよ。２割６分以上打ってるでしょ。非常に今日は相手の木下も素晴らしい良いリードもしてたから。うちのチームだけじゃなく。相手チームのことも勉強して。やっぱりもう日々勉強。嶋村も町田も。キャッチャーが変わったら向こうも点を取られて。そんだけキャッチャーって難しいねん。だから、勉強しなきゃいけない」