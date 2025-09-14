今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月15日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


思い切った行動で運気が上昇。イメチェンや新しい挑戦もおすすめ。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


金銭面で朗報が。投資の話は前向きに検討してもよさそう。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


見栄を張ると運気ダウン。ありのままのあなたでいると運気アップに。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


ちょっとした気の緩みがトラブルのもとに。油断は禁物！

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


不慣れなことをするときは、人にアドバイスを求めると◎。

7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


グループ行動にツキあり。遊びに行くなら5人以上がおすすめ。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


運気はイマイチながら、誠意を尽くすことで開運に。

5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


お得情報をゲットできそう。ただし安易に人に教えないほうが吉。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


趣味に時間を費やすと◎。日頃の悩みも忘れられそう。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


何かと目立つ日。リーダーシップを発揮するとさらにツキあり。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


周囲から頼りにされそう。ただし無理な相談は断ってもOK。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


控えめな言動が幸運のカギ。発言は少なめにするほど運気アップ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)