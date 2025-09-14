安田大サーカス・クロちゃんが１２日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」に芸人ゲストで出演。番組では、クロちゃんにプロのドッキリ対応力を教えてもらうネタ企画が行われた。

番組中に突然カメラが不調になったと告げられ、有田哲平が空いた時間と別室楽屋セットを使って、番組見学している研究生たちにクロちゃんに技を見せてほしいと要望した。

クロちゃんは「えっ…（ドッキリと）知った状態で？」と困惑するも、有田がオンエアはされないと説得。クロちゃんは渋々応じ、事前にドッキリと分かった状態でリアルなリアクションを繰り出す禁断技を披露させられることに。

「楽屋のロッカーを開けると知らない人がいる」との設定ドッキリでは、クロちゃんは楽屋でくつろいだ末に、ロッカーを開けて驚き、派手に後方にこけてテーブルにぶつかり「なになになに！」「誰！？怖いんだけど！」と絶叫。解説を求められると真顔に戻って「開けて確認した瞬間にビックリして跳んで１回コケるっていうのが大事です。ちっちゃくやると、こじんまりして、思ってるより派手に見えない。怖がって外出ていく人もいますけど、外出て行ったらカメラがあるかどうか分からない。この空間の中でやらないといけない」とプロ技を明かして、歓声が起こった。

普段は「計算してないです」と釈明して、爆笑が起こった。

続いて「後輩芸人が彼女を連れて楽屋挨拶にきて、その彼女と２人きりに」「その彼女が荷物を置いて部屋から離席」の設定では…。

後輩が楽屋から出ていくと、その彼女をソファーに座らせて口説き始め、手を握り、おうちデートに誘って断られると、膝枕してほしいと懇願。彼女の膝の上で頭を揺らし、出演者らが悲鳴をあげた。

さらに彼女がバッグを置いたままトイレに立つと…瞬時に表情が豹変して、ドアの外を確認。カバンからペットボトルを取り出すと、口を付けて飲み始め、飲み口をクルクル回した。スタジオで佐久間みなみアナが「いやーっ、やばい…えっ、うわぁぁぁぁ」と悲鳴をあげてドン引きした。

さらに化粧品を漁り、口紅を塗って、なめてまわした。

解説を求められると「２人でご飯ダメとかの後に、膝枕ならいけるだろと強引に納得させて」と無茶な要求の後に小さな要求を入れると説明。「バッグを開けて水関係、ドリンク関係があった時は、どれだけ時間があるか分からないので、とりあえず１番大きなネタからいく」と笑わせた。

結局オンエアが決まったと通告され「仕事なくなるよ！」「ダメだって！絶対ダメだって！流さないでください！」と抗議していた。

ネットでも話題となり「いやぁ、すげぇなぁ。クロちゃんプロだなぁ」「いや流石すぎるｗ」「今後のクロちゃんさんの仕事に影響しそうｗ」「プロすぎてほんと良い」「プロ意識の塊すぎてめっちゃおもろいｗ」「クロちゃんやべえなｗ」「プロ中のプロだわ笑尊敬する」「ヤバすぎるｗｗ演技でこのリアルさｗ」「クロちゃんえぐい」と反応する投稿が集まった。