NHK連続テレビ小説「おむすび」にも出演した女優中村守里（22）が14日、自身のインスタグラムを更新。出演情報を報告した。

「かわいいものを撮った写真」と書き出すと、「ABCテレビで今夜の深夜0:25〜0:55放送の『ショードラpresents制作部の水島さん』に柳田美香役で出演します」と報告。「TVer・ABEMAで見逃し配信もあるのて是非みてね」と呼びかけ、ちいかわのシールをほおに貼ったドアップショットや、スイーツや花の写真などを公開した。

同作はドラマ制作現場あるあると、現場で働くスタッフの悲哀を描いたコメディー作品。制作を手がけるのは太田プロダクションのショートドラマユニット「星の四谷三丁目シアター」だ。

同ユニットは25年4月に開催された「マイナビショードラアワード2025」において、「待ってください」で大賞を受賞。同局でのドラマ制作権を獲得し、同ユニットの演出＆キャスト陣らにより制作される。

ファンやフォロワーからも「かわいい」「夏なのに透明感すごいよー」「水島さん観るよ〜」などのコメントが寄せられた。