お笑いコンビ、キングコングの西野亮廣（45）が14日、X（旧ツイッター）を更新。制作総指揮・原作・脚本を手がけるミュージカル「えんとつ町のプペル」がネット上に違法アップロードされていることに言及した。

同舞台は8月に「KAAT神奈川芸術劇場」で上演されて、12月末までオンライン配信チケットが販売中。しかし違法アップロードされているようで、西野は「ミュージカル『えんとつ町のプペル』のオンライン配信の映像をYouTubeに違法アップロードしていた方がいらっしゃった」と報告した。そこで西野が「開示請求して、訴えて、『キンコン西野が素人を訴えた』というニュースにしよう。そうすればオンライン配信チケットが売れるよ。PR費としてはメチャクチャお買い得だよ」とスタッフに指示したところ、「ドン引きされた」とのこと。「#弁護士さんにお願いして手続きを進めております」と添えて、問題の動画に対応中であることを明かした。西野らしい型破りなアイデアに「素晴らしい発想」「効率厨とはまさにこのこと（笑）」「これでこそ西野さん」といった声が寄せられている。