¡ÚÊ¡°æ¶¥ÎØ¡¦£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡Û¿¼Ã«ÃÎ¹¤ÏÃ±µ³¤Ç°ì·âÁÀ¤¦¡Ö¶áµ¦¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Ê¡°æ¶¥ÎØ£ÇII¡ÖÂè£´£±²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£³£°£¹£°Ëü±ß¡áÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤·è¾¡½Ð¾ì£¹Áª¼ê¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê£³£µ¡áÀÅ²¬¡Ë¤Î³«ºÅ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£·°Ì¡£º£Ç¯¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Ð¾ìÁè¤¤¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤â£²·îË¶¶¤Î£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤ê¡¢µÇ°ÀïÀþ¤Ç¤â³èÌö¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¶áµ¦¤ä´ØÅì¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¶áµ¦¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È°ìÌðÊó¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¤½¤Î¶áµ¦¤¬£µ¼ÖÊÂ¤Ó¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¯ÎÏ¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÀÅª¤ÊÂÀÅÄ³¤Ìé¤äÃ±µ³¤Ç¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌîÅÄ¸»°ì¤â·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£°ì·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¥Ð¥ó¥¯¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·¤Î£±£°ÉÃ£µ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¤È¤â¡¢£±£°ÉÃ£·¡¢£±£°ÉÃ£·¡¢£±£±ÉÃ£±¤Î²÷Â®¤Þ¤¯¤ê£³Ï¢È¯¤Ç·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¾õÂÖ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£³«ºÅÁ°¤Ë¤Ï¡Ö°ìÆü¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÊ¡°æ¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¯¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¡×¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Î£³£°£¹£°Ëü±ß¤Ï³Î¤«¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡££²Ç¯Á°¤ÎÀÄ¿¹¤ÇÀ©¤·¤¿¹¥ÁêÀ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¡£