小野賢章＆花澤香菜、離婚を発表「お互いを尊重しそれぞれの道を歩む決断をいたしました」
【モデルプレス＝2025/09/14】声優の小野賢章（35）と花澤香菜（36）が離婚を発表。9月14日、それぞれのSNSを通じて報告した。
2人はそれぞれのSNSで連名の書面を公開。「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と伝えた。
理由については「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明。「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と記し、「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
小野と花澤は2020年7月に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ
私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します。
生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました。
これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
小野賢章
花澤香菜
