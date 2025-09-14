結婚しても、あだ名で呼び合うのは変？バカにする友人に、モヤモヤが止まらない【ママリ】

友人に夫の呼び方がおかしいと言われた

夫婦で、付き合ってる時からのあだ名で呼ぶのはおかしいですか？

友人がバカにしてきて腹が立ってきます、、、。



もともと私は付き合っていた頃に

旦那を苗字のあだ名で呼んでました。

(仮:やまだっち みたいな...)



結婚しても名前に切り替えるタイミングがなく

んー、ま、いいよね、私らの間だけの呼び方だし。

と思っていたのですが、(お互いそれでOKとしたw)



たまたま私が旦那を呼んだのを聞いた友達が





夫婦なのにその呼び方はおかしい🤣🤣🤣

まだそんなふうによんでるの？？🤣🤣🤣



と、会うたびに笑いながら言ってきます。



もう、いい加減にしてよ。と思いながらも

流してます、、、 出典：

夫を恋人時代から名字をもじったあだ名で呼ぶ、投稿者さん。結婚後も呼び方を変えるタイミングがなく、夫ともこのままでいいよねと話していました。しかし友人からは「夫婦なのにその呼び方はおかしい」と批判的な意見が。会うたびに指摘してくるため、投稿者さんも嫌な気持ちになっているそうです。



夫婦同士の呼び方は人それぞれですし、友人がとやかく言うことではないですよね。投稿者さんは笑って受け流しているそうですが、しつこく指摘してくる友人を面倒に感じてしまう気持ちも理解できます。

夫婦の呼び方を非難する友人にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられました。その中でもよく出ていたのは「全然よいと思う」と投稿者さんに賛成する声です。

夫婦でさん付け君付けちゃん付けなど

当たり前にあるのであだ名でも

全然いいと思います～🥰🫶

むしろ喧嘩した時とかもその呼び方の

ままだと空気和むしアリです😊 出典：

人の家庭の事に首突っ込まないでほしいですね、しかも会う度は嫌ですね😇



あだ名ありじゃないですか！！

私達も結婚10年近いですがお互いあだ名呼びですよー！しかも苗字名前かすってないです🤣w 出典：

投稿への回答には、「ちゃん」や「くん」を付けて呼んでいるという家庭もありました。なかには10年近く、付き合っていたときの呼び名をそのまま使っているという人も。



長年使っていた呼び方をすぐに変えるのは難しいですし、夫婦お互いが納得しているのであればそのままでよいと思います。あだ名で呼び合っている夫婦って、なんだか仲の良さが伝わってきてとてもほっこりした気持ちになりますよね。



投稿者さんによると、その友人は妊娠中から「自分は不妊治療をしてまで子どもはほしくない」など何かと嫌なことを言ってきたそう。悪気はないのかもしれませんが、相手の気持ちを考えずに発言してしまうのは少し無神経に感じられます。



夫婦の呼び方も含め、家庭のことに他人が口出す権利はありません。投稿者さんにはこれからも好きな呼び名を使ってほしいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）