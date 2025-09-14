◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回1分21秒TKO負けし、3度目の防衛に失敗して王座から陥落した。プロボクシング転向後初黒星で、デビューからの連勝は11でストップした。

初回、打ち終わりでガードが空いた顔面へ右フックをもらい、いきなりダウンを喫する立ち上がり。何とか立ち上がったものの、その後も相打ちで危ないパンチをもらい続け、4回にはコーナーに追い込まれて右フックの連打、さらにアッパー7連打。コーナーへずるずると沈んでいくと、レフェリーに試合を止められた。

どうしても、勝ちたかった3度目の防衛戦だった。指名挑戦者のメディナは簡単な相手ではなかったが「違いを見せる」と臨んだ。5月の2度目の防衛戦は、ユッタポン（タイ）を初回TKOで退け「自信になった」はずだった。世界戦初のKO勝ちは、左に進化を見せた試合だった。

サウスポーの武居はこれまで、左フックの大振りを指摘されてきた。昨年末に右肩を痛めてユッタポン戦を延期した。その際、右を使えない分、「左の練習をした。左のレパートリーが増えた」と明かす。ユッタポン戦でTKOにつなげた左フックは、以前より振り幅が小さく、鋭いパンチだった。しかし、その左は通じなかった。

熱望してきた注目の対決も、遠のいた。K―1からボクシングに転向した時から「ずっと1つのモチベーション」と話してきた那須川天心（27＝帝拳）との対戦だ。キック出身同士の対決は「近づいている」という自覚があった。事実、この試合前に、那須川陣営に動きがあった。

現WBC・IBF王者は中谷潤人（M・T）だが、井上尚弥との対戦に向けて返上が濃厚だ。そのWBC王座を懸けて、那須川と井上拓真（29＝大橋）が11月に王座決定戦を行うプランが浮上した。那須川が勝てば、来年中にWBO王者・武居との統一戦が実現する可能性があった。

武居は、7月の段階で「もう一本、緑の（WBC）ベルトがほしいと思っている」と、暗に那須川との対戦の希望をほのめかしてきた。そのためにも、「絶対、ここ（メディナ戦）は超えなければいけない」と、強い決意で臨んだ。しかし、自らそのチャンスを手放してしまった。