お笑いタレント・千原ジュニア（51）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）がゲスト出演し、ネットで悪口を書く人を「ハッキリ見た」と語る場面があった。

痛風の痛みについて「10でいうと?」という話題になると、ジャンボは「あの痛さのマックスを『10』なんて単位にするのイヤですもん!あれは2000です」とし、辛すぎて泣いてしまったと吐露。また「痛風の“爆発”にともなって、めちゃくちゃ最悪なこともあって…」とあるエピソードを語り始める。

滞在先の福岡のホテルから、100メートル離れた薬局に痛み止めを買いに行こうとしたというジャンボ。すると「サンバイザー着けて自転車に乗ってた、普通のおばちゃんが“ジャンボさんよね?”って。俺は足引きずってたんですけど、必死に苦笑いしながら会釈はしたんです」と振り返る。

「そしたらおばちゃんが真顔になって、スッていなくなったんですよ。“大丈夫ですか?”の一言もないのか?って」と複雑な気分になったというが、その後エゴサーチをしたところ「さっき福岡駅の近くでジャンボたかを見た。クソみたいに態度悪かった。マジで大っ嫌いになったわ。○ね」と驚きの投稿が。ジャンボは「悪口を書く人って、どんな人か分からなくて。俺はハッキリ見たんです。あんな普通のおばちゃんが…」とショックを隠し切れない様子だった。