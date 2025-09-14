◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月14日 横浜）

巨人打線が2回に一挙4得点して逆転。2022年9月3日（甲子園）以来1107日ぶりの対決となった相手先発右腕・藤浪晋太郎投手（31）を2回でKOした。

初回は3者凡退に終わった巨人打線。だが、0―1で迎えた2回、マウンドの藤浪へ一気に襲いかかった。

先頭の4番・岡本が中前打で出塁すると、5番・岸田が四球で出て無死一、二塁。6番・中山は送りバント失敗に終わったが、この1死一、二塁で7番・リチャードが左翼線に適時二塁打を放ってあっという間に1―1の同点とする。

なおも続いた1死二、三塁では、ドラフト2位ルーキーの8番・浦田がプロ初打点となる2点適時打を右前に放って3―1と勝ち越した。

さらに初回無死満塁から2番手として登板し、そのまま9番に入っていた2番手右腕・平内がバントで送って2死二塁。ここで1番・丸が中堅フェンス直撃の適時二塁打を放ってこの回4点目が入った。

丸はこれが史上48人目の通算350二塁打だった。

巨人は先発右腕・赤星が二塁打、死球、四球で初回無死満塁としたところで右肩痛のため降板。藤浪は2回4失点で降板となり、両軍の先発投手が2回で降板という結果になった。

試合前の時点で藤浪との通算対戦成績15勝5敗と大きく勝ち越していた巨人。3年ぶり対決でも相性の良さは変わらなかった。

▼リチャード 強い気持ちでいきました。同点に追いつくことができて良かったです。

▼浦田 気持ちで打ちました。勝ち越せて良かったです。これからもチームの勝利のために打点を重ねられるよう頑張ります。

▼丸 平内が目の前で難しい状況のバントを一発で決めてくれたので、何とかランナーをかえすことができて良かったです。平内ナイス！