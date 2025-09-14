MILKFED.から限定カラー登場♡爽やかなライトグリーンバッグとカラビナ

レディースカジュアルブランド「MILKFED.」から、ファン待望のWEB限定カラーが登場しました。今回はブランドを代表するベストセラーバッグ2型とアップルカラビナが、爽やかなライトグリーンとグリッター仕様でラインナップ。デイリーから旅行やイベントまで幅広く活躍する機能性はそのままに、限定カラーならではの特別感をプラス。おしゃれ心をくすぐる新作アイテムをぜひチェックしてみてください♡

ライトグリーンが映える万能バックパック

W ZIP BACKPACK LtGREEN

「W ZIP BACKPACK LtGREEN」（\13,200税込）は容量23Lの大容量タイプ。

A4やPCも収まる深めのポケットに加え、両サイドにはペットボトルや折り畳み傘を収納できるポケット付き。

肩への負担を軽減する背面パットと太めストラップで、通勤・通学から旅行まで快適に持てる仕様です。

フロントメッシュポケットや取り外し可能なミニポーチも搭載し、細かい荷物もしっかり整理できます。

アツギ秋冬新作♡上質な脚装を叶えるラグジュアリーブランドAZGI

ショルダーバッグもWEB限定カラーに

SHOULDER WIDE BAG MESH POCKET LtGREEN

「SHOULDER WIDE BAG MESH POCKET LtGREEN」（\7,700税込）は500mlペットボトルを横向きで入れられる収納力が魅力。

2カ所のメインスペースと豊富な内ポケットで仕分けもスムーズです。背面には便利なボタン付きポケットも。

シンプルながら実用性抜群のデザインで、友人やパートナーとのお揃いコーデにもおすすめ。シーンを問わず活躍するライトグリーンが大人カジュアルに映えます。

限定感あふれるアップルカラビナ

遊び心のある「GLITTER APPLE CARABINER」（\1,980税込）は、人気のアップルモチーフにグリッターを効かせた限定仕様。

バッグや鍵にプラスするだけで華やかさを添えてくれます。普段使いはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったり。

WEB限定カラーのバッグと合わせて使えば、統一感のあるコーディネートが完成します。

限定カラーで毎日をもっと特別に♡

MILKFED.から登場したライトグリーンのWEB限定カラーは、機能性とデザイン性を兼ね備えたベストセラーアイテムの進化版。

爽やかでありながらシーズンレスに使えるカラーは、毎日のスタイルに軽やかさをプラスしてくれます。

ZOZOTOWNとオフィシャルオンラインストアでのみ手に入る特別なアイテムだからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪