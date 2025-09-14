グラビアレジェンドとも呼ばれる41歳の磯山さやかさんが、10月22日発売のデビュー25周年写真集（税込み3300円、講談社）に続いて、12月5日に５つの付録がついた豪華版を講談社よりリリースします。また、写真集の先行カットが新たに公開されました。



【写真】磯山さやかさんのデビュー25周年写真集先行カット

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔と圧巻バストがはじけるビキニ姿、オトナの魅力がダダ漏れの艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしてなお色あせることの美しさを切り取った25周年写真集。 豪華版は、写真集本体に加えて、豪華版バージョンのカバー、アクリルフィギュアスタンド、グラビアヒストリーPHOTO BOOK、磯山とロケ地のオーストラリア・ケアンズを巡るオーディオコメンタリー、サイン入りフォトカードを同梱。ファン垂涎のアイテムがそろいました。



公開された先行カットは、パープルのグラデーションのパーカーを羽織った磯山さんが、リラックスした雰囲気でこちらを見つめる姿。もう一枚は淡いブルーのトップス＆同系色のプリーツ生地のビキニ、丸みのあるボディーと笑顔がまぶしいショットです。



【磯山さやかさんプロフィール】

いそやま・さやか 1983年10月23日生まれ 茨城県出身 2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍する一方、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、2025年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し話題を呼んだ。