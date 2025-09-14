¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×AKB·÷³°¤«¤é´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼à·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¡©¤³¤Î¿Í¤Ã¤ÆËÜÅÄ¿ÎÈþ¤Ê¤ó¡ª¡©¡×
à·ãÊÑá¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¤È
¡¡AKB48»þÂå¤ÏÁªÈ´ÁíÁªµó·÷³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿23ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ±¤ò¿¤Ð¤¹¤«¡¢¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖSAY MY NAME¡×¤Ç¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÜÅÄ¿ÎÈþ¡£ÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ëÈ±¤ò¹â¤á¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤áÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ó¡¢ÎÐ¤ÈÇò¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡©¤³¤Î¿Í¤Ã¤ÆËÜÅÄ¿ÎÈþ¤Ê¤ó!?¡×¡ÖAKB¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¡©¡×¡ÖAKB¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤ÎÈ±·¿¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆåºÎï¤Ã¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¸«¤¿¤¤¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ý¥Ë¥Æ¤â¥í¥ó¥°¤âÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤ÏAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç2014Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ï·÷³°¡¢18Ç¯¤Ï82°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 48¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIZ*ONE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£21Ç¯¤«¤é¤ÏAKB48¤ËÉüµ¢¤·¡¢24Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¡ÖSAY MY NAME¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥È¥ß¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£