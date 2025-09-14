◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）

ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が、貴重なタイムリーを含む2安打を放つなど打撃でも存在感を増している。

4番手の山岡泰輔を攻略した6回は、野村勇の適時二塁打で1点を返し、なお1死二、三塁で外角低めのスライダーにアジャスト。1点差に迫る適時打を左前に運んだ。代打笹川吉康も同点打で続き、柳町達が5番手の才木海翔が勝ち越し打。一挙4点を奪って逆転に成功した。

「とにかく打てると思った球に対して、強く振ることを意識している」と話す打撃で、出場7試合連続安打は自己最長。8月27日に1割台だった打率も、約2週間で2割2分5厘まで引き上げた。

ただ、この日は「本当に申し訳ないです。（気持ちの切り替えが）本当に難しかった」と振り返ったシーンがあった。2回2死一、二塁での第1打席。先発の曽谷龍平から三塁への打球を放った際、折れたバットが曽谷の胸部を直撃したのだ。

曽谷は苦悶（くもん）の表情のまま倒れ込んだ。オリックスナインだけでなく、海野も心配そうに駆け寄ったが、担架でグラウンドから運び出されて緊急降板。記録は三塁内野安打となった。

不可抗力のプレーとはいえ、曽谷に対して申し訳ない思いは強かった。ただ、チームの捕手で最多の71試合にスタメン出場している扇の要として、何とか気持ちを切り替えた。「チームと有原（航平）さんを勝たせようと考えた」。強い責任感でチームを勝利に導いた。（大橋昂平）