ミズノの軟鉄アイアンがトップ10に2モデル！ 王者『ZXi5』に迫るか!?【アイアン売り上げランキング】
アイアン部門では8月、9月に発売された新モデルが続々とトップ10に入ってきている。今週はミズノの新作軟鉄鍛造モデルの『ミズノプロ M15』（M15）が6位、『ミズノプロ M13』（M13）が9位と、2モデル同時にトップ10に入ってきた。アイアン部門では王者『スリクソン ZXiシリーズ』がトップ10に2モデルが入っているが、ミズノも好スタートを切った。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】『ミズノプロ M13』『ミズノプロ M15』の構えた顔を等倍で比較！
「ミズノは今年の春に発売した『S3』の評価が高くてロングセラーになっているので、『M13』『M15』も注目度が高かったですね。両モデルともミズノらしい打感で寛容性を高めているので、幅広いゴルファーが使えるアイアンになっています」前作は『ミズノプロ 245』が大ヒットしたが、今作も後継モデル『M15』の方が人気があるのか？「販売本数としては『M15』の方が多いですが、新シリーズは『M13』の形状、弾道、デザインに対する評価も高い。前作は『5シリーズ』が圧倒的人気でしたが、今回は『3シリーズ』も安定して売れそうです」国内女子ツアーでは、稲垣那奈子が『M15』を早速採用。「顔がかっこいいので入りやすかったです。性能面もやさしくて上がりやすいですし、飛距離もしっかり出ます。ミスヒットしてもちゃんと飛ぶ安心感もあります」と絶賛する。今作は『M15』だけではなく、『M13』もトップ10に定着しそうな勢いがある。【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン i2403位 ピン G440※データ提供：矢野経済研究所、9月1日〜9月7日のデータ◇ ◇ ◇初優勝の金澤志奈のドライバーを調査。関連記事【ウソだろ？ 使用してすぐに2位＆3位に 金澤志奈が導入した新プロトドライバーとは？】で詳細をチェックできる。
