小野賢章＆花澤香菜が離婚 ネット衝撃「マジ!?」「理由が切ない」「おしどり夫婦だと思ってたのに…」
映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー役で知られる声優・小野賢章と、『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が14日、それぞれの公式SNSを更新し、離婚を発表した。突然の報告にネット上では大きな衝撃が広がっている。
【写真あり】花澤香菜が投稿…小野賢章との離婚を発表
小野と花澤は、それぞれのSNSで「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と報告。離婚理由として「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明し、「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづった。
ファンからは「小野賢章と花澤香菜が離婚！！？？」「マジ!?声出た」「多忙のすれ違い…離婚理由が切ないよ」「小野賢章さんと花澤香菜さんの離婚…おしどり夫婦だと思ってたのに…」「うそやん…小野賢章くんと花澤香菜さんめっちゃおしどり夫婦やと思ってたし、ずっと一緒にいるイメージだったのに…」などの声が寄せられている。
2020年7月に結婚を発表していた2人。小野は、小学6年生から10年間、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー役の吹替を担当。以降、アニメ『黒子のバスケ』の黒子テツヤ役、『文豪ストレイドッグス』の芥川龍之介役、『アイドリッシュセブン』の七瀬陸役など多くの人気作品に出演。花澤も『化物語』など「＜物語＞シリーズ」の千石撫子役、『3月のライオン』川本ひなた役、『五等分の花嫁』の中野一花、『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃など多くの有名作品に出演している。
