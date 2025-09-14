◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

男子400メートル予選2組に登場した中島佑気ジョセフ選手(富士通)が44秒44の日本新記録で2着に入り、準決勝進出を決めました。

8月に44秒84の自己記録を出していた中島選手は、ラストの直線で上位で争い、2着フィニッシュ。2023年に佐藤拳太郎選手(富士通)が出した日本記録44秒77を0秒33更新し、着順で予選突破を決めました。

レース後は、「世界の強豪たちがそろっていましたが、速いペースにまどわされずに、自分のリズムとか感覚を信じて、ラスト一気にいこうっていうプランでいったので、計画通りにいった」と振り返る中島選手。

国立競技場での快走に、「会場の皆さんの歓声がずっと響いていて、ラスト100メートルもボルテージが高くて、それに伴って、僕のスピードも上がっていった感じがあった。この会場の雰囲気がまた一役、二役買ったなと思います」と笑顔をみせます。

準決勝に向けては「準決勝でしっかり勝負するってところが今大会の目的であって、決勝にいけるようにもう一段階上げたい」と力を込めました。