¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤«¤é2½µ´Ö »Ô¤Ø¤Î¡ÈÈãÈ½¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡É»ß¤Þ¤º¡Ä¥¬ー¥ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë»ë»¡¤âÃæ»ß¤Ë¡Ö¾ðÊó¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×¡¡¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô
8·î¤ËJICA¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤«¤é¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤¬¥¬ー¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¤È»Ô¤ËÈãÈ½¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÌäÂê¡£»°¾ò»Ô¤Ë¤Ï¸½ºß¤âÈãÈ½¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÌäÂê »°¾ò»Ô¤Ø¤ÎÈãÈ½¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Â³¤¯¡Ä
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÆ°¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
¥¬ー¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»°¾ò»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤êÈãÈ½¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£
»°¾ò»Ô¤ÎÂìÂôÎ¼»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÅö½é¤ÏÅÅÏÃ¤â²¿É´·ï¡¢¥áー¥ë¤â²¿Àé·ï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³§ÍÍ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÄûÀµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç§Äê¤«¤é2½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿9·î10Æü¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ÇÌó30·ï¡¢¥áー¥ë¤Ç130·ï¤Û¤É¤ÎÈãÈ½¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬ー¥ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë»°¾ò»Ô¤ÎÃ»´ü»ë»¡¤Ï¡¢JICA¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êµÞî±Ãæ»ß¤Ë¡£
¢£¸í¾ðÊó³È»¶¤Ë»°¾ò»ÔÌ±¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×
¸í¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÇ§Äê¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡È°ÜÌ±¤¬Æþ¤ë¡É¤È´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Öº£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢SNS¤Î¾ðÊó¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤·¡¢°ì¤Ä¤Î¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¿§¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¸òÎ®¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤Ï¼Â»ÜÍ½Äê
¤¿¤À¡¢»°¾ò»Ô¤Ï¥¬ー¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¾ò»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸òÎ®¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂìÂô»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤ÎÂçÎÌ°ÜÆþ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¤òÀººº¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£