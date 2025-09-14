『【推しの子】』第3期、来年1月放送開始 追加キャストに竹中悠斗、上田燿司
テレビアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月より放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、吉住シュン役は竹中悠斗、漆原鉄役は上田燿司が担当する。
【画像】第3期の新キャラ！吉住シュン＆漆原鉄のビジュアル
新キャラクター＆キャストは、アクアが出演するネットバラエティー番組「深堀れ☆ワンチャン!」のAD吉住シュン役を竹中悠斗、「深堀れ☆ワンチャン!」のディレクター漆原鉄役を上田燿司が務め、コメントも到着。
また、【推しの子】初のバーチャルライブ「B小町ライブツアー2026- Beyond the Brilliance VirtualLive -」の開催も決定し、イベントビジュアルとティザーPVが公開。ティザーPVではB小町の3Dライブの様子が一部解禁された。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2000万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
■竹中悠斗（吉住シュン役）コメント
皆様初めまして！吉住シュン君の声を担当させていただく竹中悠斗と申します。テレビ業界の新人ADである彼を演じるにあたり、新人声優である自分との共通点を大切に、心を削りながら演じさせていただきました。芸能界を様々な角度から描く『【推しの子】』。3期も、好きなもの、大切なもののために頑張っている人たちの心に強く響く展開です。お楽しみに！！
■上田燿司（漆原鉄役）コメント
話題作に参加できて、嬉しいです。漆原鉄は前時代的な人で、あまりお近づきになりたくない人です。前半は嫌われてなんぼの様なものですから思い切り演じることができます。その後の展開を楽しんで下さい。
