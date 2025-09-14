¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ ¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ëà¸«ÀÚ¤êá ¤ï¤º¤«12µå¹ßÈÄ
¡¡µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç¹ßÈÄ¡£¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤«¤éÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ª¤è¤½£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÖÀ±¡£ÀèÆ¬¡¦éâÌ¾¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤Ë»àµå¤òµö¤·¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ±¦ÏÓ¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤â¡¢Â³¤¯Åû¹á¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀÖÀ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¤è¤½£²£°ÉÃ´Öà·ãÅÜá¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ°ìÎé¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¡££²ÈÖ¼ê¤ÇÊ¿Æâ¤¬ÅÐÈÄ¡£Ìµ»àËþÎÝ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÊ»»¦ÂÇ´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ½ªÂÇ¼Ô¡¦º´Ìî¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£³£±¤Ï£²²ó¤Î¹¶·âÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤È²¼¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿»Ø´ø´±¤â¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£Î¢¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£