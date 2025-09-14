¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥¥à¥¿¥¯¤Ê¤ó!?¡×²Ï¹ç°ê¿Í✕¿¹ÅÄÅ¯Ìð✕Matt¤¬ÌÀ¤«¤¹ÂçÊª·ÝÇ½¿ÍÂ³¡¹¡Ø¾Þ¶â1²¯±ß¤Î¿ÍÌ®¡õ¿ÍË¾¥Ð¥È¥ë ¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡ÙÎ¢Â¦¡ªÅÄÃæ¼ù¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»à¤Ì¤«¤â¡×¤È¿´ÇÛ
¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¾Þ¶â1²¯±ß¤Î¿ÍÌ®¡õ¿ÍË¾¥Ð¥È¥ë ¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤è¤ê¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤µ¤ó¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¡¢Matt¤µ¤ó¤Î¸åÆüÃÌ´Þ¤à¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎAmazon¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¤Î¾Þ¶â1²¯±ß¤ò·ü¤±¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Í§¾ð¤ò»î¤¹µæ¶Ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä©¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¡Ö·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤Î¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤µ¤ó¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¡¢Matt¤µ¤ó¤é3¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ§Ã£¤ò½¸¤á¤¿¿Í¤¬1²¯±ß¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¼«¤é¤Î¿ÍÌ®¤ò³èÍÑ¤·Í§Ã£¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ñ»Ý¤ä¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°û¿©Êª¤â¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤Ê¹¤¤Éô²°¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¼çºÅ¼Ô¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¤µ¤ó¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Í§¾ð¤ò»î¤¹»Å³Ý¤±¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥È¥â¥À¥Á¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊÔ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤äÀ¶½Õ¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤â¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤¿ËÜºî¡£»²²ÃÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÎ¢Â¦¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¤Ê¤ÉÂÐ·è¸å¤Î3¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿2000¿Í¤ÎMatt¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¢¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¡×
¡½¡½¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤È»²²Ã¤ò·è¤á¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹ÅÄ¡§´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾Þ¶â1²¯±ß¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡ª¡×¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¶â°ìÉõ¤Ç¤¹¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢1²¯±ß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï²Ë¤Ê¤ä¤Ä¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ï¹ç¡§ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤´°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤ª»Å»ö¤Ï¼õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Matt¡§¤¨¡¢¿¿ÌÌÌÜ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¿¹ÅÄ¡§¤½¤ì¤ÏÂçÁ°Äó¤Î¤³¤È¤ä¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§ËÍ¤Ï¤ª¶â¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Íè¤¿¤ª»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÍ§Ã£¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
Matt¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Ì¤ÃÎ¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¥³¥ó¥Ó¤ÇÊÒÊý¤Ï¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¡¢ÊÒÊý¤ÏËÍ¤ÎÊý¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¢¤È¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç²Ï¹ç¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËA¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¿¹ÅÄ¤Ê¤Î¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ï¹ç¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â¸åÇÚ¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸åÇÚÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
Matt¡§¤¨¡¼¡ª¡ª¡ª
²Ï¹ç¡§1¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£
Matt¡§¼ýÏ¿Æü¤¬ÆüÍËÆü¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
²Ï¹ç¡§Â¿Ê¬¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤ÆËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ìÊÌ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¿¤À¤Î¸À¤¤Ìõ¡£¤¢¤Î¾ì¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀèÇÚ¤âÀ¼¤«¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¤³¤³¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Matt¡§ËÍ¤Ï¤½¤â¤½¤âLINE¤Ë2000¿Í¤°¤é¤¤Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²Ï¹ç¡¦¿¹ÅÄ¡§¤¦¤ï¡¼¡ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª
Matt¡§¤À¤«¤é³Ú¾¡¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¸åÇÚ¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¡ÊSTARTO ENTERTAINMENT¡Ë»öÌ³½ê¶¯¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¾å²¼´Ø·¸¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¿¹ÅÄ¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ý¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥«¥á¥é¤¬¹¥¤¤ä¤·¡¢±Ç¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡£
Matt¡§¤À¤«¤éÆÈÆÃ¤Ê3¿Í¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Matt¤µ¤ó¤Ï2000¿Í¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÍ§Ã£¤Î¿ô¤Ï¡©
¿¹ÅÄ¡§¿ô¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1000¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤â¤Ê¡£¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤é1000¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§ËÍ¤âLINE¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï100¿Í°Ê¾å¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï¹ç¥³¥ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤É¤³¤Ç¿Í¿ô¸«¤ì¤ë¤ó¤ä¤í¡©
Matt¡§LINE¤ÎÍ§¤À¤Á¥ê¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¿Í¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿¹ÅÄ¡§¥°¥ë¡¼¥×¤¬167¡£¤¢¡¢Í§¤À¤Á1800¿Í¤ª¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤À¤±¥³¥ó¥Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ªÍ§Ã£¤Î¿Í¿ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°¤È´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
Matt¡§¤Ç¤âÅÓÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥â¥À¥Á¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤òÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ÉÌ¾»ú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¡§²¶¤â´Ö°ã¤¨¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤³¤Î´ë²è¤ÎÌñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ã¯¤ò¸Æ¤ó¤À¤«¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î¤¢¤ì¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¶¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤ÎËêÈø¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¡¢ËêÈø¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤ä¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£
²Ï¹ç¡¦Matt¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê¡©¤È¤«¡£¥Æ¥ì¥ÓÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤ª¤ë¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤â¤ª¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤«¤Ï²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËËº¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³§¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤ÎÄêµÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Matt¡§¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹ç¥³¥ó¤·¤¿¤éÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ÅÄ¡§¤½¤ó¤Ê¤â¤óÍ§Ã£¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤¢¤¤¤Ä¤éÉáÃÊ¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÏ¢ÍíÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ÏÃ¯°ì¿ÍÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ª
²Ï¹ç¡§Âç»ö¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤À¤«¤é¡¢Í§Ã£¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
²Ï¹ç¡§ËÍ¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Í§Ã£¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·Ú¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡²Ï¹ç¤¯¤ó¤ÎÍ§Ã£¤ÎÄêµÁ¡¢·Ú¤¤¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§Á´Á³·Ú¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£1²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2²ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª
¡½¡½¤½¤ì¤Ï²¿¿Í¤Î²ñ¿©¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ï¹ç¡§²¿¿Íµï¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£
Matt¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ§Ã£¤Ê¤¯¤é¤¤¡£
²Ï¹ç¡¦¿¹ÅÄ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦³¦·¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Matt¡§ËÍ¤ÏInstagram¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¢¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¡£
²Ï¹ç¡§¤½¤Ã¤«¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§º£¤Î»þÂå¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¸Æ¤Ö¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´ð½à¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿¹ÅÄ¡§ËÍ¤Ï´ðËÜ¤Ï·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²Ë¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â°ìÈÖºÇ½é¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÀ¶½Õ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï°ì±þÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤ì¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â»þ´Ö¤¬²Ë¤½¤¦¤Ê¿Í¡£TKOÌÚ²¼¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¢¤ÎÊÕ¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¤±¤É²Ë¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¡§ËÍ¤ÏÌ¾¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏË»¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè¤ËÂçÊª¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¹¤°Íè¤ì¤½¤¦¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¤ÅÛ¤é¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¡§²Ï¹ç¤¯¤ó¤Ï²¶¤Ç¤âÃÎ¤é¤ó¤è¤¦¤Ê²¼¡¹¤Î·Ý¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÈÜ¶±¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¹ç¡§¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§ºÇ½é¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÈÀ¶½Õ¤µ¤ó¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¤¢¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢²¿¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¶½Õ¤µ¤ó¤Ï³¨¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢°æ¾å¤µ¤óÁ´¤¯³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Matt¡§ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÃÊ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò¤Þ¤º¸Æ¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤È¤«¤ªÃë¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª»Å»öµ¢¤ê¤ÎÊý¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£²È¤«¤é¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹ø¤¬½Å¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¢¤È¡¢ºÇ½é¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¡ËÉðÂº¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤«¤é½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¿¹ÅÄ¡§²¶¤ÏÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·»þ´Ö¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2022Ç¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬¤Þ¤¿¸«¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À·ë¹½¤â¤¦ºÇ½é¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢µµÍüÏÂÌé¤È¤Î¤½¤Î¸å¡Ä¡Ä¤«¤Íð¤·¤¿¥È¥â¥À¥Á¤¿¤Á¤â
¡½¡½²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÂçÊª¤ÎÊý¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
²Ï¹ç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¿ÀµÌÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆæ¤Î´ë²è¤ËÂçÊª¤ò¸Æ¤Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÅÅÏÃ¤Ç1²óÊø¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÀÚ¤é¤ìÊý¤¬¡¢¤â¤¦¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¯¤Æ¡£
Matt¡§¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡£
²Ï¹ç¡§ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Ï¡©¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤½¤ì½õ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤Ä¤ÎÂÖÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤ËÌµ¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´¶Æ°¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²Ï¹ç¡§½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤À¤±¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
Matt¡§¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡ª¡ª¡ª
¿¹ÅÄ¡§¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡ª¤É¤³¤Þ¤Ç¥¥à¥¿¥¯¤Ê¤ó¡ª¡©
²Ï¹ç¡§¤º¤Ã¤È¥¥à¥¿¥¯¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó1²¯±ß¤â¾Þ¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼¡¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²Ï¹ç¤µ¤óÅª¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ç¤¹¤«¡©
²Ï¹ç¡§¤Þ¤¢¡¢¼¡¤âÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²Ï¹ç¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ë¶ÉÃæ¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë¡£
Matt¡§Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£´Ø·¸¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
²Ï¹ç¡§´Ø·¸¤Ï¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ÅÄ¡§²¶¤é¤â¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¸«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
Matt¡§½é¤á¤Æ¤Î°·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
²Ï¹ç¡§µµÍü¤¯¤ó¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½õ¤±¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÈô¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤âÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡ØGoing!¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷2»þ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë¶É´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ØGoing!¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷1»þ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ¤Ç¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²Ï¹ç¡§µµÍü¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢°û¤ß¤È¤«Á´Á³Í¶¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤±ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Î²ñÏÃÃæ¤â±ÇÁü¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¤â¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏ¢Íí¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤ªÁ°¤½¤ÎÀ¼¡¢º£ÀäÂÐ¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤ÎÈÓ¤È¤«¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Matt¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬·ë¹½Ä¹¤¯µï¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥È¥â¥À¥Á¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Matt¤µ¤ó¤âÎÞ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¿¹ÅÄ¡§¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¡ª¡©¡ª¡©¡¡¤¤¤ä¡¢VIP¥ë¡¼¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¢¤½¤³¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¶â»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª
²Ï¹ç¡¦Matt¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§²¶¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¤¤ä¡¢¶â»È¤¤¤¹¤®¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡ª²¶¤¬¤É¤ó¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡ª
²Ï¹ç¡§¤¤¤ä¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£µï¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Matt¡§¤â¤¦Í§¾ð¤È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¤À¤Ã¤Æ¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âµï¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§ºÇ°¡¢²¿¤«Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¡½¡½¥¿¥Ð¥³¤Î·ï¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¤½¤¦¤ä¡¢¤À¤«¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤âLINE´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Ê¤ó¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àè¤Ë¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤ò²¶¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤¬µï¤ë¤Ã¤ÆÄà¤êÊý¤ò¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¥à¥¿¥¯¤¬µï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À±ýÉü5»þ´Ö¤«¤±¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¤¢¤È¡¢²¶¤Ï²Ï¹ç¤¯¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ°ì±þÏ¢Íí¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¤ó¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¬¸Æ¤ó¤À¼ã¼ê·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤Ã¤µ¤êµ¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤«¤Ê¤ê¤ÎÇÔ°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¸å¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤â¥ë¡¼¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çä¤ì¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¨¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÏÊÔ½¸ºÑ¤ß¤Î±ÇÁü¤ò¤Þ¤À³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤È¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï·Ý¿Íº²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÊÔ½¸¤·¤¿ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤ë¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µNo.1¥Û¥¹¥È¤Ê¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¢¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡£
²Ï¹ç¡§°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤Èµ´¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢¡ÖËÜ¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¤È¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬¤¤¤¤¡ª
²Ï¹ç¡¦¿¹ÅÄ¡§¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹ÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Matt¡§Æ¬¤¤¤¤¤·¡¢¤«¤Íð¤·Êý¤¬Å·ºÍ²á¤®¤Æ¤¹¤´¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤½¤³¤Ç¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ»¤òºî¤Ã¤Æ°ã¤¦¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÎÍ¶Æ³¤Î»ÅÊý¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÀ¤¿°Õ³°¤Êµ¤ÉÕ¤¡ÖLINE¤äÅÅÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤Á¤ó¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤ò½ª¤¨¤Æ¤Îµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹ÅÄ¡§¤¦¤Á¤â¥Í¥º¥ß¥«¡¼¥É¤ÇÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº¤¬°ìÌÖÂÇ¿Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¤¤Ä¤é¤Ï¶â¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ï¹ç¡§Ã¯¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤³¤½MC¤Î2¿Í¤â¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ç¤¹¤±¤É¿®ÍÑ¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤À¤é¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Í¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ëµï¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤âËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÜ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Matt¡§Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÎã¤¨¤Ð°ã¤¦¿Í¤Î±½¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¶Æ³¤Î»ÅÊý¤È¤«¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËµ¤«¤é¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤é¤¢¤Ã¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ·ë¹½°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍ§Ã£¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¡§LINE¤äÅÅÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£
Matt¡§¤¤Á¤ó¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
²Ï¹ç¡§ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤âÁ´Á³ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Matt¡§¤¢¤È¡¢º£²ó¸Æ¤Ö¤È¤¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤À¤è¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥á¥ó¥Ø¥é¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«»à¤Î¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤Ï¡¢¥Þ¥¸¤Ç²¶¤¬»à¤Ì¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£µþÅÔ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿·´´Àþ¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹ÅÄ¡§¡Ö²¶Ã£¡¢Í§Ã£¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤¤¤ÄÃ¯¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤ä¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ï¹ç¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£´í¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½º£¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¹¤°·Ò¤¬¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¡£
²Ï¹ç¡¦¿¹ÅÄ¡¦Matt¡§¤¤¤ä¡¢Âç»ö¡ª
¡½¡½ÎÉ¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Îµæ¶Ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¾Þ¶â1²¯±ß¤Î¿ÍÌ®¡õ¿ÍË¾¥Ð¥È¥ë ¥È¥â¥À¥Á100¿Í¤è¤Ù¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
