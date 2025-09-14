¿·áÅ¤ÎÄÌ´ØÃÏ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿Ãæ²¤¡¦Ãæ°¡ÈÉÎó¡¢1¡Á8·î¤Ï10.4¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á9·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñÍÅ´Æ»²ñ¼Ò¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅ´Ï©½¸ÃÄ»±²¼¤ÎÃæ¹ñÅ´Ï©¥¦¥ë¥à¥Á¶É½¸ÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á8·î¤Ë¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î°¤ÙÇ»³¸ý¡¢¥³¥ë¥¬¥¹Î¾Å´Æ»¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤¿Ãæ²¤¡¦Ãæ°¡ÈÉÎó¡ÊÃæ¹ñ¤È²¤½£¡¦Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤ò·ë¤Ö¹ñºÝÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.4¡óÁý¤Î1Ëü1722ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ü´Ö¤ËÎ¾¸ý´ß¤òÄÌ²á¤·¤¿²ßÊªÎÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ10.7¡óÁý¤Î2089Ëü¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£Í¢Á÷ÉÊÌÜ¤ÏÅö½é¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤äÆüÍÑÉÊ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¡¢»º¶ÈÍÑµ¡³£¡¦ÉôÉÊ¡¢²½³ØÀ½ÉÊ¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É200¼ïÎàÍ¾¤ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þÀ¸ÉÌ¡Ë