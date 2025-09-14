元バレーボール日本代表でコメ農家に転身した中垣内祐一氏（57）が、14日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）にVTR出演し、今年の新米価格を予測した。

日本代表監督を退任後の22年、地元の福井に戻り、江戸時代から続く実家のコメ農家を継いでいる。現在はコシヒカリ、いちほまれなど6品種を栽培している。

昨年のコメ不足から起きた価格高騰では、5キロ当たり2000円台で売られていたものが4000、5000円台の高値となり、消費者から悲鳴が上がった。

農水省によると、今年のコメの生産量は昨年比、56万トン増の見込みだが、今年も長く続く猛暑で、収穫量も心配される。中垣内氏は「例年よりちょっと、うちなんかは少ないかもしれない。まだ全量（の収穫が）終わってないので分かりませんが。不良品もいっぱい出てくるし。暑いんで、水（g）うまくいかない田んぼもあったし、それでちょっと少なかったところもあるんじゃないですか。例年と言えば例年並み」と説明した。

コメ価格についての見通しを語った。「JA（全農）がいくら高い金額を出しても、集荷業者はそれに対してさらに高い金額を出すので、これはもういたちごっこで、市況（価格）がどんどん高くなる」。その上で「買い取り業者の価格が昨年比で1.4〜1.5倍というところですね」と予測した。5キロ当たりに直すと、「単純に考えて下さいよ。昨年比の1.4倍だとすると、（小売り価格も）1.4倍。昨年5000円だったとすると、7000円ということじゃないですか」と衝撃的数字を挙げた。