声優の小野賢章（35）が14日、自身のXで離婚を発表した。妻は声優の花澤香菜（36）。

書面画像を投稿し、「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」として、

「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、 離婚しましたことを、ご報告致します」と離婚したことを明らかにした。

「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と離婚に至った経緯をつづった。

「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。小野賢章 花澤香菜」と結んだ。

2人は2020年7月に結婚を発表。人気声優同士の結婚とあって、大きな話題になった。昨年11月のラジオでは小野が「やっぱ奥さんスゲェなと思った」と花澤の知名度を実感したエピソードを称える披露。また、花澤は今年4月、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」で、小野について「かわいいです」と即答。「ずっとかわいいんですけど、二郎系ラーメンが好きで、よく食べてくるんですけど、食べた後は私に息を吹きかけないようにしゃべってたりとか。嫌われたくないみたいな。かわいいです」とのろけるなど、おしどり夫婦ぶりを見せていた。

それだけに突然の離婚発表に、ネット上からは「嘘でしょ。。ショックなんだけど」「マジ！？」「2人とも大人気声優やし時間取れへんよな」「突然過ぎて驚きしかない！」などと驚きの声が相次いだ。