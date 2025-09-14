【かみむら牧場】今だけ焼肉食べ放題が10％オフ！公式LINE会員限定でシルバーウィークのお得企画開催だって。《9月15日開始》

ワタミとカミチクグループの合弁会社ワタミカミチクが展開する「かみむら牧場」は、2025年9月15日から23日までのシルバーウィーク期間中、「幸せの焼肉食べ放題 早割クーポン」を実施します。

LINE会員限定で食べ放題コースが10%引き

LINE公式アカウント会員限定で、期間中の平日13時から17時までと土日祝14時から16時までに入店すると、すべての食べ放題コースが10%引きに。

また、普段から60歳以上は500円引き、小学生は半額、幼児以下は無料と、シニア・ファミリーはお得な特典があります。

対象店舗は以下の通り。

京急蒲田第一京浜側道店／守口南寺方店／府中店／堺もず泉北1号線店／城北黒川店／八千代成田街道店／八尾外環店／横浜鶴見駒岡店／上尾店／ららぽーと福岡店／福重拾六町店／船橋宮本店

来店時に、公式LINEに登録しても特典を利用できます。他のクーポンや割引との併用はできません。

会計時に、LINEクーポンの画面を提示する必要があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部