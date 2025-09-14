「あらゆる面で向上した」開幕４戦４発！ フェイエノールトのファン・ペルシ監督が上田綺世の好調理由を語る「ワタナベの加入はご褒美」
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督が、FW上田綺世について語っている。
フェイエノールトには現在、２人の日本人選手が在籍。2023年の夏に上田がサークル・ブルージュから加入し、今夏には新たにヘントからDF渡辺剛が加わった。
ファン・ペルシ監督のもと、ともにレギュラーの座を掴んでいるなか、移籍３年目を迎える上田は今シーズン、開幕から絶好調。ここまでリーグ戦４試合で４ゴールを奪っている。
オランダメディア『VP』によると、「ESPN」のインタビューでファン・ペルシ監督は、日本人ストライカーのここまでの好調ぶりについて、次のように言及する。
「アヤセは素晴らしいプレシーズンを過ごした。特に最初の数週間は、かなりハードなトレーニングをしていた。守備に重点を置いていて、彼が進歩したのはその時だ。すべてが完璧だったわけではないが、そのおかげで非常にフィットした。ターンや最高強度でのプレッシングなど、あらゆる面で向上した。サッカーの部分において、まるで影のように後を追ってついてきてくれた」
また指揮官はもう１つの要因に、渡辺の加入を挙げており、「ワタナベの加入は、彼にとってご褒美のようなものだ。二人の連係や、アヤセの士気が高まったことは素晴らしい。好調の理由は、プレシーズンとワタナベの存在だと思う。今、まさにピークを迎えている」と述べている。
上田が今季、どこまで数字を伸ばすのか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
