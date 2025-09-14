Photo: 岡本玄介

美味しさは、味だけでなく作る過程からも。

食生活からQOLをあげるのに重要なのが、やはりキッチン家電。あると美味しく仕上がるのはもちろん、使っていて楽しいツールなら食事の時間もちょっと豊かになるでしょう。

そこで今回は、楽しい＆美味しいキッチン家電を集めました。本当に出番の多いキッチン家電って、きっとこういう感じじゃない？

3COINSの卵焼きを手軽に作れるメーカー

「ふわふわな卵焼きを食べたい！」を叶えてくれるのは、3COINSの｢仕切り付きだし巻きメーカー｣。これ、工程は少し複雑ですが、レンチン調理で完結するんです。

使うのはこちら。2つの部屋に1つずつ生卵を落とし、大さじ1杯の水を加えてから混ぜます。そして、レンジで（以下、すべて500Wの場合）卵1個なら40秒、2個なら1分間チンします。

その後顆粒だしの素を小さじ1/3杯を加えてよく混ぜ、卵1個なら50秒、2個なら1分30秒チン。チンしたら、卵が加熱で膨らんでいるうちに押し型を入れストッパーを留めて1分待ちます。

器具から取り出して切り分けると、まるで巻き簾で巻いたような見た目に。なるほど、押し型のギザギザでギュッと押しつけて、卵焼きの形に固めるのですね。

これなら油を使わずヘルシーだし、何よりフライパン調理と違い、コンロの前につきっきりでなくていいから時短にもなりますね。クルクル巻かれていない卵焼き、新感覚かも。

解凍が上手にできるシロカの電子レンジ

解凍って、なかなか難しい。中心の方が凍ったままだったり、逆に熱しすぎて固くなってしまったり…、なかなか思うように解凍できない経験は誰にでもあるはず。

そんな悩みを解消するのが、シロカの電子レンジ｢SX-18D231｣。前モデルの｢解凍が上手にできるレンジ｣に新機能｢解凍あたため上手｣を搭載。

たとえば、冷凍ご飯や冷凍パスタなども、食べやすい温度でいい具合に解凍してくれます。ごはんがふっくらと温まるのもありがたいですね。

ほかにも「やさしさ解凍」モードで解凍が難しいお肉なんかも、ボタンひとつで上手に仕上がります。

さらに忙しい時に使える「時短」モードもあるんだとか。どんな時に使えるのかは元記事で紹介しています。

なんでもジュージュー美味しくなるBALMUDAのThe Plate Pro

最後は、高級鉄板焼き店のような佇まいの「BALMUDA The Plate Pro」。

この雰囲気ある鉄板は、厚さが3mm以下が多い一般的なホットプレートにはない高い蓄熱性を実現する、厚さ6.6mmのステンレス＋アルミのプレート。

高温（160℃、180℃、200℃、220℃の4段階）で調理でき、食材を置いてもプレートの温度がほぼ低下せず、均一な火入れが可能です。

シンプルな鉄板だから広く使えて、肉焼きはもちろん、フレンチトーストにまで大活躍。別売りのタコ焼きプレートも揃えれば、子ども大喜びのタコパにも。シュッとした見た目なのに、意外と守備範囲が広いんです。

そして、基本的に電熱なので油が落ちてさほど煙は出ません。音も静かで、狭いマンションにこそ向いているクリーンな調理器具だと感じました。

見た目はシンプルでも、温度管理はかなりインテリジェンス。

設定温度から40℃以上のブレが生じてしまう一般的なホットプレートに対し、ザ・プレート・プロはわずか5℃以内に制御可能。例えば、肉の外側を200度の高温で水分を蒸発させつつカリッと焼いてから、180〜160度まで温度を落としてじっくり内側に火を入れるなんてこともできます。

焼き加減が安定するので、｢失敗したな〜｣と思うことも少ないですよ。

