韓国在住なのに日本在住のふり、韓国人ユーチューバーが謝罪＝韓国ネットには「許そう」の声も

2025年9月11日、韓国メディア・毎日経済によると、日本在住韓国人として日韓の違いなどを紹介するコンテンツを制作していたユーチューバーが、実は日本に住んでいなかったことが分かり、「視聴者をあざむいた」と批判を浴びている。

登録者数17万5000人のチャンネル「韓国人ぎゅい」を運営するユーチューバー女性は先ごろ投稿した動画の中で、約1年半前に韓国に帰国していたことを明かして謝罪した。「旅行で日本に行くたびに何本かの動画を撮影していた」と、韓国帰国後も日本に住んでいるふりをして動画を投稿し続けていた事実を認めた。この動画は削除済みだが、女性は10日に改めて動画を投稿し、「私を信じて動画を見てくださった皆さんに本当に申し訳なく思っている」と謝罪。「今後は自分の状況をより透明な状態にして共有する。失った信頼を回復できるよう努力する」と頭を下げた。

女性は日本に10年間居住していたが、新たに申請したビザが下りず、精神的に弱っていたこともあり、帰国したという。「その事実を伝えることが怖く、話さないままになってしまった」といい、「弁明の余地のない、間違った判断だった」と話した。また、削除した動画の中での態度についても「軽い口調とジェスチャー、（ビザが出なかったことを）責任転嫁したことを申し訳なく思っている」と謝罪した。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「完全に詐欺師」「1年半もだますなんて理解不可能」「日本で会社を作ってビジネスビザを取得するのがどんなに難しいか。ビザが出なかったのは審査をする人のせいではなく、明らかにこの人本人の問題だ」といった声が寄せられた。

一方で、「動画の再生数を上げるために何度も日本に行ってるうちにバレたようだね。まあ、謝罪したんだからいいんじゃないの？」「謝罪を受け入れてあげられる市民になろうよ。自分たちはそんなに清廉なのか？」「うそをついたのは悪い。でもこの人は記者でもテレビ局の人間でもない。ここまでの騒ぎにすることではないと思う」「YouTubeは95％以上が偽物、うそ、誇張。信じて喜んで見てるやつの方が問題だ」などの声も多く見られた。（翻訳・編集/麻江）