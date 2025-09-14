今週の決算発表予定 テラドローン、Ｔ－ＢＡＳＥ、パーク２４など (9月16日～19日)
■9月16日～19日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 9月16日―――――――――――― 19銘柄 発表予定
<184A> 学びエイド [東Ｇ]
<2391> プラネット [東Ｓ]
<2678> アスクル [東Ｐ]
<278A> テラドローン [東Ｇ] ★
<2989> 東海道リート [東Ｒ]
<3269> アドバンスＲ [東Ｒ]
<3282> コンフォリア [東Ｒ]
<3292> イオンリート [東Ｒ]
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ [東Ｐ]
<3459> サムティＲ [東Ｒ]
<3463> いちごホテル [東Ｒ]
<3497> ＬｅＴｅｃｈ [東Ｇ]
<3565> アセンテック [東Ｓ]
<3804> システムディ [東Ｓ]
<4380> Ｍマート [東Ｇ]
<4666> パーク２４ [東Ｐ] ★
<5136> トリプラ [東Ｇ]
<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ]
<7034> プロレド [東Ｐ]
● 9月17日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3249> 産業ファンド [東Ｒ]
<3471> 三井不ロジ [東Ｒ]
● 9月18日――――――――――――
発表予定の企業はございません。
● 9月19日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3544> サツドラＨＤ [東Ｓ]
<6905> コーセル [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース