声優の花澤香菜（36）が夫で声優の小野賢章（35）と離婚したことを14日、自身のインスタグラムで発表した。小野も自身のX（旧ツイッター）で発表した。

花澤は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし文書の画像を投稿。文書には「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」とし「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と小野と離婚したことを発表した。

離婚に至った経緯としては「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」とした。

そして「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記し「今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。小野賢章 花澤香菜」としている。

花澤は2020年7月8日に、小野とともにSNSを通じて結婚したことを報告していた。