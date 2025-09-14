お笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSへの投稿内容について「不謹慎とご指摘を受けました」などとして謝罪した。

9月からタイに移住した木下は「またまたお騒がせしております。ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝罪。

続けて「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います。ご指摘ありがとうございました」とつづった。

木下は自身のインスタグラムに、タイの僧侶が着る袈裟姿で寺院の前に立つ様子や、寺院周辺を合掌しながら歩く様子を収めた動画を投稿。

タイは国民の約9割が仏教徒で、非常に信仰心が厚いことで知られており、僧侶は神聖な存在として地位が極めて高い。それだけに、タイの刑法208条では僧侶や聖職者を装う行為に1年以下の禁錮または罰金を科すと定めている。

木下の一連の投稿は「マジでこれ冗談では済まないで」「日本に来て神社仏閣で大はしゃぎしている迷惑外国人と大差ない」「袈裟を着て僧侶のふりをするのは良くないですね。ジョークであっても」などと物議を醸していた。現在は動画は削除されている。