陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）で13日に行われた男子100メートルでノア・ライルズ（米国）は予選3組9秒95（向かい風1.1メートル）の1着で準決勝進出を決めた。レース直前、いつものルーティンで撮られた1枚の写真がネットユーザーに錯視を起こし、話題になった。

それは五輪公式Xが投稿したもの。

予選のレース直前、スタートラインに立ったライルズが体をほぐすために跳び上がった様子。隣で直立した175センチ桐生祥秀の頭を越える位置に腰が来るほどの高さ。まるで背後にある広告ビジョンに腰かけているようにすら見える。

かめはめ波ポーズなどとともに恒例のルーティンだが、改めてファンの驚きを呼んでいる。

「これが身体能力か…！」「跳躍えぐww」「これヤバすぎ」「超人…」「漫画の跳躍力」「ライルズだけ舞空術しとるやん」「バケモンだな」などの声。さらに「何座ってんだよ」「この合成じゃないのに合成感」「座標バグ？」と背景と一体化した様子に混乱する声もあった。

走りのみならず圧巻の跳躍で沸かせた23年ブダペスト大会と24年パリ五輪の金メダリスト。今夜は準決勝、決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）