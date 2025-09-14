今 → 秋こそ着たい“この色”！【しまむら】マニアがGETした♡「淡色トップス」

秋のワードローブをアップデートするなら、トレンド感も着回し力も兼ね備えた「淡色トップス」が狙い目。今季も【しまむら】から、大人女性が思わず手に取りたくなる優秀アイテムが続々登場。合わせるボトムス次第でキレイめにもカジュアルにも寄せられるから、デイリーコーデに大活躍すること間違いなしかも。今回はしまむらマニア@hiro77andさんがゲットした、注目の淡色トップスをご紹介します！

着回し力優秀！ プラスワンで甘さがプラスできるレースビスチェ

【しまむら】「メンレースハナPTビスチェ」\1,639（税込）

まだまだ暑すぎてTシャツスタイルから抜けきれない……という人も少なくないはず。そこで頼れるのが、レイヤードするだけで新鮮になるビスチェです。さりげない小花柄、胸元のギャザーやレースディテールと、フェミニンな世界観が詰まった1枚。暑い時期はTシャツやシアートップスに、涼しくなるとブラウスやロンTとのレイヤードも楽しめそう。ジーンズと合わせてほどよくカジュアルダウンするも良し、フレアスカートと合わせて思いっきりガーリーにきめるのもおすすめです。

最旬シャーリングトップスでこなれ見え

【しまむら】「シャーリングBL」\1,639（税込）

どんなアイテムを着たらオシャレになるかわからない……という人は、1点投入でトレンド感が出るシャーリングトップスにトライしてみて。シャーリングデザインが魅力で、シンプルなブラウスよりもこなれ見え。大胆に開いたVネックと袖口のフリルが、すっきり見えと二の腕のカバーもサポートしてくれそう。ニュアンス感のある落ち着いた色味で、秋カラーとの相性も抜群です。

アレンジ自在！ どこから見ても抜かりなく大人可愛いブラウス

【しまむら】「ドットフリルブラウスハン」\1,639（税込）

2025年の秋冬、ドット柄の人気はますます上昇中！ 大人女性が品良く取り入れるなら、デイリールックになじみやすい小さめドット柄がおすすめ。存在感抜群のラッフルフリルが、顔周りをパッと華やかに演出。甘さを抑えて上品さをプラスする、ブラックのパイピングも嬉しいポイント。しかもこのブラウス、前後2WAYで着用可能なんです。ネックストラップをクロスしたりリボン結びしたりと、自在にアレンジOK。どこから見ても抜かりなくオシャレ感を演出できる1枚です。

レースアップ × 淡い配色でロマンティックに

【しまむら】「Cレースアップキャミチュニ」\1,969（税込）

胸元のレースアップデザイン、裾のフリルが目を惹くキャミチュニック。ベージュとホワイトの淡い配色が、女性らしい柔らかなムードを演出します。高めの胸元切り替えとふんわり広がるシルエットは、スタイルアップとお尻周りのカバーにも貢献。カーディガンやジャケットを羽織れば最旬大人カジュアルに、ブラウスやシアートップスを仕込んでバレエコアに仕上げても◎ 上からスウェットシャツやセーターを重ねて、裾のフリルをチラ見えさせるのもアリ。1枚あればグッと着回しの幅が広がるキャミチュニックです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子