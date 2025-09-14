国民民主党の榛葉賀津也幹事長が12日、国会内で定例会見を行い、「約束を守ってくれた」政治家を実名で明かした。



【写真】榛葉氏が「約束を守ってくれた」と評価した人物

石破茂首相の辞任発表により、自民党の総裁選が動き出した形となったが、その中で連立の相手として国民民主党の名前も一部で取りざたされている。榛葉氏は「与野党の協力がないと、予算も法案も通らなければ、政策も実現しない」とした上で「真摯（しんし）に政策実現に向き合っていかねばならない」と国民民主としての立場を説明した。



石破内閣に対しては、昨年12月の自公国の3党幹事長で合意した「103万円の壁を178万円に近づける」「ガソリン税の暫定税率の廃止」という約束が守られていないことを指摘。今年の参院選で国民民主が議席を増やしたことを前提に「伸びたということは民意がそこにあるということ」と強調した。



新総裁に望むことを尋ねられると「約束を守る人ですね。公党間の約束を守る人が総理総裁になってほしいと思います」ときっぱり。一方で「組織のトップになると、いろんなものがね、肩に乗っかってくるから。役所もある。財務当局もある」と多方面からの“圧力”があることにも理解を示した。



続けて「それでも他党との約束を守りきれるかどうかということですね」とコメント。「考えの違うところはいくつもありましたが、約束をずっと守ってくれたのは安倍晋三元総理大臣や菅（義偉）元官房長官。このお二方は約束は必ず守ってくれました」と明かした。



「辛いけど他党との約束を、仲間から突き上げられても、役所から突き上げられても約束を守る。それが私の知る自民党でしたが、今、最近は違うね」と厳しい評価。「そういうことのできる総裁を待ちたいと思います」とあらためて新総裁に、約束を守ることの大切さを突き付けた。



（よろず～ニュース編集部）