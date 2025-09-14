◇セ・リーグ DeNA−巨人（2025年9月14日 横浜）

DeNAの藤浪晋太郎（31）が14日、巨人戦（横浜）に先発登板したが、2回4失点で降板。日本球界復帰後4試合目でワースト4失点、最短降板となった。

1ゲーム差の2位・巨人との本拠地2連戦の初戦。「もちろん勝ちたいですけど、（直接対決を）マウンドに持ち込むことはない」と平常心で臨んだ。だがストライクを取りにいき、力んで完全に抜けるボールが散見した。

2回は先頭の岡本にピッチャー返しの中前打を浴び、続く岸田に四球。中山の犠打は失敗に終わったが、1死一、二塁からリチャードに左翼線に適時二塁打を浴びた。直前には顔面付近のボールで、リチャードを倒れ込んで避けさせていた。

さらに浦田に右前に2点適時打、丸に中堅フェンス直撃の適時二塁打を浴びた。続くキャベッジは投直で打球を何とかキャッチ。藤浪は2回4安打2失点で降板した。

試合前には三浦監督は「（荒れ球は）皆さんのイメージじゃないですか？そういう風に持っていきがちですけど。しっかりとゲームをつくってくれている。ストレートも150キロを常に超えている」と評価していた。試合前時点で3試合に登板して1勝0敗、防御率1・45だったが、この日は2回に崩れた。

藤浪は日本復帰後は3試合に登板して、1勝0敗、防御率1・45と好投していた。巨人との対戦は22年9月3日以来で、通算成績は5勝15敗だった。

▼藤浪 短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しいです…。せっかく先制してもらったのですが、ボール先行になり良いリズムをつくることができませんでした。この後チームが逆転してくれることを願っています。