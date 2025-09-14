【ハノイ＝竹内駿平】国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）は、今月２３日に予定されていたフィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ前大統領（８０）の裁判手続きを延期した。

次回日程は未定。弁護側はドゥテルテ氏に認知機能障害があるとして、裁判の無期限延期を求めていた。

ドゥテルテ氏は今年３月、比南部ダバオ市長や比大統領を務めた２０１１〜１９年、麻薬撲滅対策の一環で民間人を広範に攻撃した「人道に対する罪」の疑いで逮捕された。逮捕後の公判前手続きには「ビデオリンク方式」で参加し、氏名などを弱々しい口調で答えていた。

今月２３日の手続きでは、起訴内容を確認し、検察側や弁護側などの主張を聞くことになっていたが、ＩＣＣは８日、弁護側の要請に基づき、手続きの延期を発表。１１日に公開された弁護側の書面によると、ドゥテルテ氏は「認知機能障害で、裁判を受ける適格性を有していない」という。

ＩＣＣは日程を再設定するとしているが、「麻薬戦争」の被害者家族は反発している。被害者団体は１０日付の声明で、今回の延期を「遅延戦術だ」と断じ、「多くの家族が今も恐怖と戦っている」と訴えた。